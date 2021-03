HorseDeals: 1.60m scoort altijd

Gisteren eindigde de HorseDeals online auction. In de March Deals collectie waren diepvries rietjes van een groot aantal top presterende hengsten te koop en daarnaast enkele embryo's uit uitzonderlijke 1.60-combinaties. Prestatiegenen verkopen altijd!

Veel belangstelling was er voor de ingevroren embryo van Heartbreaker uit Candy, de Nabab de Reve-dochter die onder Pieter Devos veelvuldig GP-winnares was. De embryo gaat naar Frankrijk.

16.000 euro voor embryo van Chacfly

Een reeds ingeplante embryo was er van de combinatie Scuderia 1918 Tobago Z x Andrea (Marome NW). Andrea liep 1.60 onder Gert Jan Bruggink; haar veulen zal geboren worden in België. Naar Ierland gaat het te verwachten veulen van Chacfly uit Prima Donna van ’t Roosakker. Deze embryo haalde de topprijs van 16.000 euro.

30.000 euro voor rietje van Chacco-Blue

Veel internationale belangstelling was er alweer voor de rietjes met verschillende nieuwe klanten uit Duitsland, Polen en Rusland. Nieuw in het aanbod was Nixon van het Meulenhof wiens rietje tot een prijs van 2025 euro ging, ook Uricas vd Kattevennen was zeer gegeerd en werd afgeslagen op 1625 euro. Bij de dressuurhengsten was het alweer Total US die hoge ogen gooide en kwam het hoogste bod van 2425 euro uit Duitsland. Na het originele rietje van Chacco-Blue voor 30.000 euro, waren de topprijzen voor Conthargos (4800 euro), For Pleasure (3625 euro) en Kashmir van Schuttershof (3550 euro).

Bron: Persbericht