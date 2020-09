HorseDeals: 30.000 euro voor rietje van Chacco Blue

Maandag eindigde de September Deals-collectie van HorseDeals. De online veiling van diepvriesrietjes bevestigde eens temeer zodat HorseDeals inmiddels een vaste waarde is in het veilinglandschap. Het originele rietje van Chacco Blue blijft voor 30.000 euro in Nederland.

Net als de vorige veilingeditie was er ook nu voor het rietje van Dominator Z een fel biedduel, het gaat ditmaal voor maar liefst 16.000 euro naar Ierland. Een rietje van Balou du Reventon werd virtueel afgeslagen op 6.000 euro.

Embryo’s

Eveneens in deze veiling enkele embryo’s die zeer geliefd waren. De combinatie Chacco Blue x Prima Donna van ’t Roosakker (Comme Il Faut) zal een merrieveulen zijn dat voor 28.000 euro in Nederland blijft. De embryo Chacco Blue x Goya (een dochter van Usha van ’t Roosakker x Kannan) is verkocht voor 22.000 euro en zal geboren worden in het Verenigd Koninkrijk.

19.000 en 17.000 euro

Naar Portugal gaat de Chacco Blue x Ottela di Fer (19.000 euro) en voor het embryo Chacco Blue uit W. Delta Mossel Jantje werd uit Polen nog eens 17.000 euro neergelegd.

Vol goede moed naar volgende veiling

Het team van HorseDeals is dankbaar voor het vertrouwen van alle fokkers die meegeboden hebben en wenst haar klanten alle succes in de fokkerij. We kijken alvast vol goede moed uit naar de volgende online veiling tijdens de November Deals.

Bron: Persbericht