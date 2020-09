HorseDeals: 30.000 euro voor rietje van Chacco Blue

Op maandag 21 september eindigde de September Deals-collectie van HorseDeals. Een origineel rietje van Chacco Blue werd voor maar liefst 30.000 euro afgeslagen. Het rietje blijft voor dat bedrag in Nederland. Een rietje van Dominator Z leverde een fel biedduel op en gaat voor 16.000 euro naar Ierland.

Eveneens in deze veiling enkele embryo’s die zeer geliefd waren. De combinatie Chacco Blue x Prima Donna van ’t Roosakker (Comme il faut) zal een merrieveulen zijn, dat voor 28.000 euro in Nederland blijft. De embryo Chacco Blue x Goya (een dochter van Usha van ’t Roosakker x Kannan) is verkocht voor 22.000 euro en zal geboren worden in het Verenigd Koninkrijk.

19.000 euro

Naar Portugal gaat de Chacco Blue x Ottela di Fer (19.000 euro) en voor het embryo Chacco Blue uit W. Delta Mossel Jantje werd uit Polen nog eens 17.000 euro neergelegd.

Bron: Persbericht