HorseDeals opent May Deals

De May Deals van HorseDeals zijn zojuist viraal gegaan. Met rietjes van meer dan 80 verschillende hengsten en 8 frozen embryo’s is HorseDeals er wederom in geslaagd een uitgebreide collectie aan te bieden.

Naast een origineel rietje van Chacco-Blue, zijn ook de rietjes van Dominator Z, Casall ASK, Balou du Reventon, Conthargos en Emerald echte uithangborden van deze veiling.

8 opvallende frozen embryo’s

Ook de aangeboden frozen embryo’s zijn absoluut de moeite waard. Voor het eerst krijgt u de kans om een Dominator Z te kopen uit Prima Donna van ’t Roosakker, die uit de moederlijn van Electra van ’t Roosakker (1.60m met Jos Lansink) komt. Dominator Z doet zijn naam alle eer aan: hij domineert zowel in de sport als in de fokkerij. Deze grootramige hengst met grenzeloos vermogen en talent gecombineerd met de legendarische moederlijn van Usha van ’t Roosakker, een schot in de roos toch?



Of gaat u liever voor de Chacco-Blue uit Prima Donna van ’t Roosakker?

Lageena Hero

Of wat denkt u van een Chacco-Blue uit Lageena Hero, de volle zus van Mystic van ’t Hoogeinde die onder Jeroen De Winter in 2018 het FEI/WBFSH Jumping World Breeding Championship voor zesjarigen won?

Bron: Persbericht