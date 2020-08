Hunters Studfarm veilt opvallende collectie

Van 8 tot 11 augustus kan er online geboden worden op een groot aantal paarden van Hunters Studfarm. "Sommige paarden liggen ons te nauw aan het hart om te verkopen, zoals bijvoorbeeld de moeder van Hunter's Scendro en Scenletha, maar anderzijds hebben we dan wel weer de volle zus van Scenletha en één van haar dochters te koop", legt Simon Riquiere uit.

De meeste paarden uit de collectie komen uit de twee stammerries Coletha (Contendro I x Singular Joter) en Endless (Canadian River x Caretano Z). Coletha bracht reeds de beloftevolle Hunter’s Scendro en Scenletha voort. Laatstgenoemde springt internationaal op het hoogste niveau onder Jack Whitaker. Daarnaast bracht Coletha de paarden Scendro II (1,40m met Vincenzo Cinelli), Scendrinne (1,30m met Ivo Biessen) en Domingo van de Hunters Z, die vorig jaar 22.000 euro opleverde op de Zangersheide Quality Auction.

Nafok van Endless

Endless betekende ook veel voor de fokkerij van Hunters Studfarm. De merrie is een volle zus van Canatano Z (1,50m met Brecht Bille) en leverde zelf al een aantal goede sportpaarden. Dochter Jersey van de Hunters springt 1,50m met Nicole Bellissimo en zoon Medan van de Hunters sprong als zevenjarige al op 1,40m-niveau.

Alle veulens onder de hamer

Toch komen niet alle veulens uit deze twee moederlijnen. “We hebben ervoor gekozen om al onze veulens te veilen”, vertelt Riguiere. “Negen, om precies te zijn. Daarvan zijn er al enkele gerelateerd aan de twee stammerries, terwijl anderen dan weer komen uit de moederlijn van Sunny Jo PJ, de volle zus van de moeder van Embassy II, die zelf ook te koop is op de veiling trouwens.”

Hopes Are High 111

Ook Hopes Are High 111 heeft haar invloed op de veiling. Deze dochter van Hunter’s Scendro komt uit een zus van Der Senaat 111. De merrie heeft in de sport nog niet veel ervaring, maar ze is zeker interessant voor zowel sport als fokkerij. Ze won op vierjarige leeftijd het Belgisch kampioenschap.

Optimus en het Hageland

Verder zijn er nog interessante moederlijnen beschikbaar dankzij de fokkerij van Optimus en het Hageland. “Bij Optimus kochten we vier veulens, namelijk Sierre Optima, Source Optima, Soleil Optimus en Scendra Optima, terwijl wij bij het Hageland Saint-Tropez van ’t Hageland hebben gekocht. Zij zijn inmiddels uitgegroeid tot zeer interessante tweejarigen.”

Bekijk hier de complete collectie.

Bron: Persbericht