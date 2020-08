IJzersterke moederlijnen in derde collectie KWPN Online Veulenveiling

Met veulens uit de directe moederlijn van Parzival, Fleau de Baian, Governor, UB40, Davino V.O.D., Grappa, Bolero, Son De Niro, Jumpy Des Fontaines, Jacquet-Go, Baileys en vele andere 1.60m-paarden, maakt de derde collectie van de KWPN Online Veulenveiling veel indruk.

Het bieden op de nieuwste collectie gaat aanstaande vrijdag van start, de veiling sluit maandagavond 10 augustus vanaf 20.00 uur. Opvallend is het aantal bewezen hengsten aan vaderszijde van de collectie en dat gecombineerd met ijzersterke moederlijnen. Daarnaast zijn alle veulens beoordeeld door een KWPN-inspecteur op exterieur en correctheid in beweging én klinisch gekeurd door een dierenarts. Dit alles zorgt ervoor dat je met vertrouwen een veulen kunt aanschaffen waarvan de basis in orde is.

Moederlijn van Parzival en Fleau de Baian

De Cum Laude-dochter Paris-STRH is van zeer goede komaf. Zij komt uit de directe moederlijn van het Olympiadepaard Parzival (v.Jazz) en de KWPN-goedgekeurde Fleau de Baian (v.Jazz) die eveneens Grand Prix-geklasseerd is. De volle zus van Parzival is de overgrootmoeder van dit merrieveulen. Haar moeder, de Bordeaux-dochter Kerluoan-STRH is een halfzus van de Zware Tour-paarden Breragne-STR. (v.OO Seven) en van Genua TC (v.Charmeur), van het Lichte Tour-paard Fiorella TC (v.Diamond Hit) en van diverse andere betere dressuurpaarden. Daarnaast is tweevoudig zilverenmedailewinnaar Governor (v.Totilas) nauwverwant aan Paris-STRH en zo ook de KWPN-goedgekeurde hengsten Armani (v.United) en Jerveaux (v.Ferdeaux), alsook de internationale Grand Prix-paarden Athene (v.United) en Grenoble (v.Bismarck).

Imponerende Indian Rock

De imponerende Indian Rock-zoon Phyliss maakt ook indruk met zijn pedigree, deze vervolgt namelijk met de hengsten Ampère en Jazz. Daarbij is zijn moeder een halfzus van het Zware Tour-paard Zoraide (v.Painted Black) van het Lichte Tour-paard Annelin (v.Painted Black) en nog vele andere betere sportpaarden. Zijn grootmoeder is een halfzus van het internationale Grand Prix-paard Bolero (v.Johnson) van Morgan Barbancon Mestre. Ook de internationale Grand Prix-paarden Annete Ballerina (v.Scandic), Emmelie (v.Desperado) en BMC Murdock 9 (v.Balzflug) komen uit deze moederlijn. Net zoals de KWPN-goedgekeurde hengst Son de Niro (v.De Niro) en vele andere sportpaarden.

Halfzus van UB40 en Davino V.O.D.

En wat dacht je van Promisha FB? Zij voert aan vaderszijde het waardevolle bloed van Vivaldi via zijn zoon Geniaal, dat gecombineerd met de moederlijn van de KWPN-goedgekeurde hengsten UB40 en Davino V.O.D. maakt dit merrieveulen zeer interessant voor zowel sport als fokkerij. Haar grootmoeder is de Houston-dochter Tilucienne, de halfzus van deze KWPN-goedgekeurde hengsten. Overgrootmoeder Kilucienne (v.Michelangelo) bracht nog veel meer betere dressuurpaarden, zoals het Lichte Tour-paard Reveller (v.Juventus) en de ZZ-Zwaar-geklasseerde Bowy O (v.Furst Heinrich).

Zes 1.60m-paarden

De olympische hengst Quabri de L’Isle, ziet zijn zoon Picolor in de veilingcollectie. Picolor komt uit de directe moederlijn van de goedgekeurde 1.60m-hengst Jumpy Des Fontaines (v.Jus de Pomme). Deze hengst is namelijk een halfbroer van Picolor zijn moeder. Uit deze moederlijn komen ook nog diverse andere sportpaarden. Ook het hengstveulen van de beloftevolle hengst Luigi D’Eclipse maakt indruk. Pierre D’Eclips komt uit de moederlijn van maar liefst zes 1.60m-paarden! Waaronder de Indoctro-zoon Baileys van Michel Hendrix, die verschillende keren voor het Nederlandse team in actie mocht komen. Daarnaast is zijn grootmoeder een halfzus van het 1.55m-Grand Prix-paard Uno (v.Heartbreaker) en zijn moeder is een halfzus van het internationale 1.30m-paard Come To London Z (v.GLOCK’s London).

Moederlijn met betere springpaarden

Ook de preferente Zirocco Blue VDL staat te boek als vader van één van de veilingveulens, en wel van Peroni. Dit hengstveulen is een halfbroer van Eye-Catcher-Go (v.Harley VDL) die internationaal 1.40m is geklasseerd en van het 1.30m-paard Forever-Go (v.Toulon). Zijn grootmoeder heeft op 1.35m-niveau gesprongen en zijn overgrootmoeder Ginea (v.Zandigo) zelfs op 1.50m-niveau. Deze moederlijn barst van de sportpaarden zoals de Grand Prix-springpaarden Ness Go (v.Ircolando) en Whinny Jackson (v.Wolfgang), de internationale 1.55m-Grand Prix-paarden Bugatty-Go (v.Concorde) en Daddycool Go (v.Sandro Boy), de internationale 1.45m-paarden Twingo Tinea-Go (v.Calvdos), El-Gore-Go (v.Namelus R), Crescendo-Go (v.Tangelo van de Zuuthoeve) en Bonea Field (v.Corland). Ook de talenvolle KWPN-goedgekeurde Jacquet-Go (v.Thunder van de Zuuthoeve) komt uit deze moederlijn.

Vrijdag starten de biedingen

Vanaf vrijdag 7 augustus, starten de biedingen op deze collectie. Ben je nog niet geregistreerd als bieder? Dit kan eenvoudig, gratis en snel via www.kwpn.auction. Tevens word je dan op de hoogte gehouden van alle KWPN-veilingen. Daarnaast kun je telefonisch meer informatie krijgen over de veulens via de inspecteur.

Talent voor de toekomst

Op zoek naar een potentieel sportpaard? Een talent voor de toekomst? Bekijk dan nu de collectie en maak je keuze! De KWPN-inspecteur staat je graag te woord en helpt je bij al jouw vragen over de veulens. Daarnaast kan onze sponsor Horses2Fly ondersteunen in het internationale transport.

