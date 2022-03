Iliana van Klapscheut met 52.000 euro topper in March Deals-veiling van HorseDeals

De fokmerrie Iliana van Klapscheut (Lord Z uit Coriana van Klapscheut) is de topper geworden van de March Deals-veiling van HorseDeals. De interessant gefokte volle zus van voormalig wereldkampioen Koriano van Klapscheut gaat naar Polen.

Gisteren eindigde de HorseDeals online auction. In de March Deals collectie waren zoals elke keer diepvries rietjes van een groot aantal top presterende hengsten te koop en daarnaast enkele fokmerries en pre-order embryo’s van uitzonderlijke 1.60 m-combinaties. En de prestatiegenen verkochten zichzelf.

19.000 euro voor embryo van Chacco-Blue uit Azuela de Muze

Bij de pre-order embryo’s werd er tot 19.000 euro geboden voor een embryo van Chacco Blue uit Azuela de Muze (Heartbreaker x Darco), die al moeder is van de 1.60 m-springende Vedet de Muze en Felini de la Pomme. Een Nederlandse bieder kocht dit embryo.

De overige pre-order embryo’s gingen van de hand voor gemiddeld 12.000 Euro. De meeste blijven in Nederland en de buurlanden, maar er waren ook kopers uit Italië, Ierland en Polen.

22.000 euro voor Carthago-rietje

Een groot deel van de collectie bestond uit rietjes, zo werd er een rietje van Carthago werd verkocht voor 22.000 euro.

Bron: Persbericht