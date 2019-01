In beslag genomen paarden Emanuel Andrade in online veiling

Afgelopen november legde de FBI beslag op zeventien springpaarden van de olympische springruiter Emanuel Andrade. De vader van Andrade, Alejandro Andrade, heeft schuld bekend aan medeplichtigheid van witwaspraktijken en omkoperij tegen Raul Gorrin, de eigenaar van een in het Venezuela gevestigde TV-netwerk Globovision. Veertien van deze paarden worden nu in een online veiling verkocht.

De som van de witwaspraktijken en omkoperij liep uiteindelijk op tot een bedrag van meer dan één miljard dollar, waarbij Andrade misbruik maakte van zijn positie als beheerder van de Venezolaanse schatkist. Als onderdeel van zijn bekentenis stemde Andrade in met een verbeurdverklaring van één miljard dollar en inbeslagname van alle activa die zijn betrokken bij de corrupte regeling, waaronder vastgoed, voertuigen, paarden, een vliegtuig en meerdere bankrekeningen.

Per opbod

Zeventien paarden werden in beslag genomen, maar er werden er uiteindelijk veertien opgehaald. Deze veertien komen in een online veiling, die loopt van 19 tot en met 26 februari. De in Zangersheide-goedgekeurde Hardrock Z en de Verdi-zoon Bonjovi zijn misschien wel de bekendste twee paarden van de lijst, waar verder Anastasia Du Park, Boy IV, Clouwni, Cortina 186, Dipssy, Jenni’s Chance, Joli Jumper, Leonardo RGS, Quilina VD Laarseheide Z, Reus De La Nutria, Ricore Courcelle en Tupac Van De Vrombautshoeve Z op staan.

Sinds de paarden in beslag zijn genomen, zijn ze ondergebracht in het Delray Equestrian Centre in Delray Beach, Florida en stonden ze onder toezicht van de dierenartsen van de Palm Beach Equine Clinic in Wellington.

De paarden zijn licht doorgewerkt om ze los en in conditie te houden en zullen in de komende weken worden voorbereid door professionele springruiters, zodat ze op hun niveau kunnen worden voorgesteld voor de veiling.

Bron: Chronicleofthehorse