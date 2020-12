Inaico VDL-zoon met 44.000 euro topper Trigon Auctions

De laatste collectie van Trigon Auctions bestond uit 12 driejarigen, geselecteerd door Stal Tops, de familie van de Lageweg en Frederik de Backer. De hoogste bieder was een klant uit Estland die zich voor 44.000 euro de nieuwe eigenaar mag noemen van de ruin Mini Cooper HC (v. Inaico VDL).

Woensdagavond viel de digitale hamer voor 11 paarden, éé paard werd niet gegund. De totale opbrengst bedroeg 270.000 euro met een gemiddelde van 24.500 euro per paard. Eén paard is verkocht naar een Nederlandse eigenaar, alle anderen hebben hun nieuwe eigenaren gevonden in het buitenland.

Op één na duurste van Cohinoor

Mc.Ewan (v. Cohinoor VDL) was het op één na duurste paard. Voor 38.000 euro werd hij verkocht naar Duitsland.

Enorm tevreden

‘’Wij zijn enorm tevreden met het resultaat van deze laatste veiling van het jaar. De reacties van klanten, zowel voorgaande reacties als de nieuwe reacties waren overweldigend, mede gebaseerd op de diversiteit in biedingen die wij mochten ontvangen. Ook voor onze fokkers is het een sterk en positief signaal dat de nakomelingen van onze jonge hengsten topprijzen kunnen halen in de veiling’’ aldus Janko van de Lageweg over de laatste Trigon Auctions van 2020.

‘’Het bereik van onze partners achter Trigon Auctions bewijst opnieuw de kracht van het concept. De diversiteit aan klanten en internationale bieders maakt Trigon Auctions een wereldwijd platform voor de verkoop van kwaliteitsvolle paarden, zowel voor veulens als voor jonge paarden. Dit platform tussen succesvolle fokkers en hoogstaande klanten functioneert voor beide partijen. Nu kunnen we vooruitkijken naar 2021 waarvoor de eerste fokkers al contact met ons hebben opgenomen’,’ aldus een woordvoerder van Stal Tops.

75 aangeboden, 71 verkocht

‘’We hebben een totaal van 75 paarden aangeboden op ons digitale platform en 71 hiervan zijn verkocht, een buitengewoon en transparant resultaat. We zijn verheugd met elke verkoop die is gecreëerd of het nu een topprijs was of niet. Het was ons doel om toppaarden met de juiste mensen te verbinden en dat hebben we heel goed kunnen managen. Dit is mede het resultaat van een succesvol team achter Trigon Auctions. Dit zijn niet alleen de 3 partners, maar ook onze begeleiding vanuit het kantoor, de versterking tijdens de selectiedagen en natuurlijk bovenal de fokkers, eigenaren en kopers. 2020 gaat de boeken in als een succes en we kunnen niet wachten om in het nieuwe jaar van start te gaan’’ concludeert Frederik de Backer.

Bron: Persbericht