Interessante collectie Van Olst Sales online veulenveiling

Na de zeer succesvol verlopen eerste editie van de Van Olst Sales online veiling gaat Van Olst Sales verder met de veulens. De collectie bestaat uit veertien hengst- en merrieveulens van eigen hengsten zoals Everdale en Glamourdale, maar ook van de jongere hengsten Kjento, Jayson en Lantanas.

De Van Olst Sales online veulenveiling start op vrijdag 31 juli om 12:00 uur en de veulens worden op maandag 3 augustus vanaf 20:00 uur afgeslagen.

Highlights uit de collectie:

Pippa d’Orlandaise (Glamourdale x Indoctro)

Pippa d’Orlandaise is misschien wel het meest opvallende veulen dat dit jaar geboren is, als dochter van Glamourdale uit de onvolprezen merrie Orlandaise. Zij is de enige merrie in Nederland die prestatie is in zowel de dressuur- als springrichting. In de dressuurrichting is ze zelfs dubbel prestatie. Deze bewezen merrie in combinatie maakt Pippa d’Orlandaise waanzinnig interessant als dressuurpaard, maar ook zeer zeker als investering voor de toekomst of uiteindelijk voor de fokkerij.

Peggy Sue (Glamourdale x Krack C)

Peggy Sue is een merrieveulen met een rijk model en ruime, krachtige bewegingen waarbij de galop extreem bergopwaarts is. Ze is een dochter van verrichtingstopper en wereldkampioen Glamourdale en stermerrie Fernanda (mv. Jazz). Uit deze lijn komen talloze internationale dressuur- en springpaarden, goedgekeurde hengsten en veilingtoppers, zoals Sisther de Jeu en O.Eshter, moeder van drie Grand Prix-dressuurpaarden.

Parmenides (Glamourdale x Gribaldi)

Alleen maar klinkende namen in de afstamming van de sterk bewegende bruine hengst Parmenides. Zijn grootmoeder is de beroemde Roemer-dochter Charites, die onder andere de bekende Grand Prix-merrie Nadine van Hans Peter Minderhoud bracht. Charites staat verder aan de basis van minimaal 45 paarden met een sportstand van Z-dressuur of hoger.

Bekijk hier de complete collectie.

Vergeet niet om u aan te melden om mee te kunnen bieden.

https://vanolstsales.online/inloggen