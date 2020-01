Interessante eerste collectie KWPN Online fokmerrie en embryo-veiling

Het KWPN bood eerder al eens een aantal fokmerries te koop aan via de KWPN Online Veulenveiling, maar heeft voor komende maand een veiling voor fokmerries en embryo's in het leven geroepen. De eerste collectie is met onder andere een embryo uit Renate-Utopia (Jazz x Ulft) - de moeder van Vivaldi - en de halfzus van Grand Prix-springpaard Aquila HDC (Ovidius x Lauriston) gelijk een interessante.

Van Renate-Utopia wordt een embryo van kampioenshengst Le Formidable (Bordeaux x Ferro) aangeboden en uit Djo ter Kwincke (Jazz x Flemmingh) – de volle zus van Johnson – een embryo van Zonik (Zack x Romanov). Daarnaast komen onder andere springmerries uit de moederlijn van Grand Slam VDL (Cardento x Heartbreaker) en Kannan (Voltaire x Nimmerdor) onder de spreekwoordelijke hamer.

Gehele collectie.

Bron: KWPN

