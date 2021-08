Investeer in de toekomst via de KWPN Online Veulenveiling

De collectie van de derde KWPN Online Veulenveiling staat online en bevat 28 talentvolle veulens. Nakomelingen van bewezen springhengsten als Diarado, Untouchable, Aganix du Seigneur en Grandorado TN maken deel uit van deze collectie, evenals goed bewegende dressuurveulens afstammend van bijvoorbeeld GLOCK’s Dream Boy, All At Once, Lowlands en Fürst Toto. Online bieden kan van 20 tot en met 23 augustus.





Het veilingplatform van het KWPN heeft in de loop der jaren een stevige plek ingenomen op de internationale veilingmarkt en een aanzienlijk deel van de veulens verruilt via deze KWPN Online Veulenveilingen Nederland voor het buitenland. Alle veulens zijn beoordeeld door een KWPN-inspecteur en gekeurd door een dierenarts, wat kopen op afstand een veilige investering maakt.





Sportgenen



In deze online veulenveiling worden er 15 spring- en 11 dressuurveulens aangeboden. Een heel stel springveulens is nauwverwant aan internationale springpaarden, zo is Rooney (v.Aganix du Seigneur) gefokt uit een halfzus van het 1.60m-paard Dolores (v.Berlin) van Richard Howley, en is de moeder van Rovilon (v.For Treasure) een halfzus van het 1.60m-paard Sietse (v.Monaco).

Ook zijn er veulens verwant aan gekeurde hengsten, zo komt de Donthargos-zoon Ramanzo JJ uit een halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengst Sterrehof’s Great Blue (v.Plot Blue), en de Van Gogh-zoon Ravèl uit een halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengst Silverstar (v.Corland). En wat te denken van het merrieveulen Rookie TR (v.Ibolensky), wiens grootmoeder Whoopie niet alleen de KWPN-goedgekeurde hengst Envoy (v.Numero Uno) bracht maar ook nog eens een halfzus is van de 1.60m-paarden Jalandria (v.Emilion) en Phentagera B (v.Quidam de Revel). Binnen de collectie van springveulens zijn onder meer de sterke Sinaa-, Kattebel- en Molga-stammen vertegenwoordigd.





Internationale vaders



Van vaderskant stammen de springveulens ook veelal van interessante hengsten af. Zo maakte Grand Slam VDL als vader van Rebel (mv.Zirocco Blue VDL) dit jaar een succesvol 1.60m-debuut met Marlon Zanotelli, stamt Ristoteles O af van de 1.60m-hengst Aristoteles V (v.Padinus) die zelf jarenlang op vijfsterrenniveau presteerde met Jonathan McCrea en timmert Rossini’s genetisch hoogwaardige vader Pegase van ’t Ruytershof hard aan de weg in sport en fokkerij. Riverdale RS is een dochter van de zeer opvallende KWPN-verrichtingstopper Lambada Shake AG. Bewezen internationale sport- en fokhengsten als Carrera VDL, Diarado, Untouchable en Aganix du Seigneur zijn ook present met veulens in deze collectie.





Predicaatrijk



Van de 11 dressuurveulens zijn er acht gefokt uit een predicaatmerrie, vijf zelfs uit een elitemerrie. Ook binnen dit gezelschap zijn goede sportgenen voorhanden, zo is Rocky (v.Charmeur) een volle broer van het internationale Young Riders-paard Gustaaf dat afgelopen zomer deelnam aan het EK in Oliva, is Ragazzo S (v.Mac Madison) gefokt uit een volle zus van het Inter II-dressuurpaard Something Else C (v.Krack C). Het merrieveulen Rosalisa (v.Viva Gold) komt uit dezelfde moeder als het ZZ-Zwaar dressuurpaard Gentelisa en binnen deze collectie zijn onder meer de Briolieta-, Lanory- en Reina-stammen vertegenwoordigd. De veulens stammen af van veelbelovende bewegingsverervers als So Perfect, Fürst Toto en de naar Iron Spring Farm verkochte verrichtingstopper Lowlands.





Meer informatie



De collectie is nu te bekijken www.kwpn.auction. Vanaf vrijdag 20 augustus kan er online geboden worden op de veulens uit deze collectie. Daarvoor dient er vooraf geregistreerd te worden als bieder en op maandag 23 augustus vanaf 20.00 uur sluiten de biedingen. Voor meer informatie over de veulens staat een KWPN-inspecteur u graag te woord. Daarnaast kan onze sponsor Horses2Fly ondersteunen met het internationale transport. Voor vragen kunt u contact opnemen met Mairin van der Tol via [email protected], 0341-255511 of kunt u bellen met Wim Versteeg: 06-54201800.

