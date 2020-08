Investeer in de toekomst via eerste editie KWPN Online 3-Years-Old Auction

Een correct exterieur, een interessante bloedvoering, gezond en een bewezen moederlijn zijn de ingrediënten voor een succesvolle sport- of fokkerijcarrière. De paarden die deel uit maken van de nieuwe online veiling voor driejarigen bezitten dit allemaal.

De collectie bestaat uit 22 geselecteerde driejarige paarden van zowel bewezen als jonge hengsten. Zo stammen de dressuurpaarden onder andere af van de Grand Prix-paarden Apache, Dream Boy, Everdale en Glock’s Toto Jr. En bij de springpaarden zien we hengsten als Cornet Obolensky, Berlin, Harley VDL, Carrera VDL en Ultimo van ter Moude.

Geen gebrek aan sport

Aan sportgenen geen gebrek. Bij de springpaarden komt de zoon van Ultimo van ter Moude, Maldini HX, uit de moederlijn van Flash (v. Numero Uno) die zilver won op het WK Jonge Springpaarden. Hampshire VDL-dochter Mivoli heeft dezelfde grootmoeder als Nina La Silla (v. Guidam) die in 2008 individueel Olympisch zilver won. Carrera VDL-dochter Milaviana wist maar liefst louter 8’en voor haar EPTM te scoren, haar moeder is daarnaast de halfzus van een 1.60m-paard.

Halfzus tweevoudig bronzen Eye Catcher

En ook de dressuurpaarden zijn van interessante komaf. Franklin-dochter Miss-Strona haar grootmoeder is een halfzus van de KWPN-goedgekeurde Eye Catcher en van het Grand Prix-paard Urestan (v. Florestan I). Eye Catcher won als jong paard maar liefst tweemaal een bronzen medaille op het WK Jonge Dressuurpaarden. Mylinda, een dochter van Habanna, is een halfzus van het Grand Prix-paard Tango. Haar grootmoeder gaf vier! Grand Prix-paarden. Van Hennessy maakt Modora V deel uit van de collectie. Zowel haar moeder als grootmoeder hebben zichzelf in de sport bewezen. Daarbij gaf haar moeder al een ZZ-Zwaar-paard.

Wildcards

Op de valreep werden er nog twee wildcards toegevoegd aan de collectie. Beide merries namen afgelopen zaterdag deel aan het Nationaal Kampioenschap. Een gedeelte van de collectie was al geselecteerd voor de veiling van april, die vanwege de coronacrisis is verplaatst. De andere paarden zijn via de stamboekkeuringen geselecteerd. Diverse paarden zijn ook al zadelmak of licht aangereden. Daarnaast zijn alle paarden zowel röntgenologisch als klinisch goedgekeurd.

Nationale dressuurmerrie

De dochter van de Grand Prix-hengst Expression, My Whistly, wist zelf heel veel indruk te maken op de keuring. Met maar liefst 85 punten voor haar draf en houding en 80 punten voor exterieur mocht zij zaterdag acte de préséance geven op de Nationale Merriekeuring. Niet alleen zelf maar ook met haar afstamming weet zij indruk te maken. Haar moeder is namelijk de volle zus van de KWPN-goedgekeurde én Grand Prix-hengst Uphill en voormalig kampioen van de Nationale Merriekeuring. Ook het Zware Tour-paard Usher (v. Gribaldi) komt uit de merrielijn van My Whistly.

Veulenkampioen

Als veulen was Mijnsinaa al de beste van haar jaargang en verdiende zij de titel Nationaal Veulenkampioen. Nu als driejarige mocht zij opnieuw haar opwachting maken op de Nationale Merriekeuring. Deze dochter van Emilion verdiende voor haar optreden 85 punten voor haar galop en vermogen. Haar moeder Ambersinaa (v. Indoctro) gaf van Emilion al twee 1.30m-paarden. De moederlijn vervolgt met de Ahorn-dochter Narsinaa. Zij gaf het 1.60m-paard Sietse (v. Monaco) en een 1.30m- en 1.35m-paard. Deze moederlijn heeft al veel springpaarden gegeven.

Paarden bekijken

Bieden is mogelijk vanaf vrijdag 21 augustus en de veiling sluit maandagavond 24 augustus vanaf 20.00 uur. Potentiële kopers kunnen, net zoals bij de veulenveilingen, vooraf contact opnemen met de inspecteur om mogelijke vragen beantwoorden. Daarbij is het ook mogelijk om de paarden vooraf aan huis te bekijken bij de eigenaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via [email protected] en 0341 255 511.

Volledige collectie