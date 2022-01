Jaime Azcarraga koopt dochter van zijn voormalige topper Presley Boy

Het zal nog een aantal jaren duren voordat we erachter komen of Summer Song du Champ du Bois in de voetsporen gaat treden van haar beroemde vader Presley Boy, maar ze krijgt in elk geval dezelfde opleiding op de stal van Jaime Azcarraga. Hij kocht de vierjarige merrie op de YouHorse.Auction voor 60.000 euro via Hank Melse, die destijds ook Presley Boy aan hem verkocht.

De gitzwarte Presley Boy boekte zeer veel successen met Jaime Azcarraga, die hem in 2010 verkocht aan de hippische federatie van Saoudi-Arabië. Ook met de olympische ruiter Khaled Al Eid bleef hij groots presteren. De Concorde-zoon werd een echte publiekslieveling en finishte onder meer individueel als twaalfde op de Wereldruiterspelen in Kentucky. Het bijzondere aan dochter Summer Song is dat haar moeder Tess Briolita (Kalypso) ook 1.60m parcoursen sprong, daarbij gereden door Ramzy al Duhami (KSA).

Ruige merrie

“Het is echt een ruige merrie”, vindt ook Mario Everse, die van 1 tot en met 4 januari voor de 18e keer de online veiling runde met Alan Waldman. “We zijn het jaar goed begonnen. We hadden een goede collectie, goede prijzen en een hoog verkooppercentage met klanten uit zestien verschillende landen. Het streven is om elke maand een veiling te blijven houden, de eerstvolgende is onze ‘Valentijns veiling’, een week voor Valentijnsdag, voor wie nog een cadeautje moet bedenken voor zijn of haar geliefde”, grapt Mario Everse.

Meeste paarden blijven in Nederland

Voor het eerst werden de meeste verkopen binnen Nederland genoteerd (5 stuks), gevolgd door Canada (4), Amerika (3), Hongarije (3) en elk twee paarden naar Polen, Italië, Duitsland en België.

De vijfjarige Mabel van de Renger (Eldorado van de Zeshoek x Amadeus) krijgt voor 55.000 euro een nieuwe stal in Polen. Voor 40.000 euro vertrekt de vijfjarige Valentino van Spalbeek Z (Vigo d’Arsouilles x Flamenco de Semilly) naar Hongarije. De evenoude Roxano de Muze (Elvis ter Putte x Heartbreaker) gaat voor 36.000 euro naar Monaco. De zevenjarige Kenji (Vigo d’Arsouilles x Cantos) vervolgt zijn carrière in Amerika voor 30.000 euro. Het goedkoopste paard in de veiling bracht 5.000 euro op en verhuist naar Italië.

Alle prijzen

Bron: Persbericht YouHorse.Auction