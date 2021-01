Jonge kwaliteitsvolle dressuurpaarden in Performance Plus Online Auction

Vrijdag 22 januari opent de derde editie van de Performance Plus Online Auction. LvD Sporthorses, Stal Wetzelaer, MT Stables en Reesink Horses hebben hun krachten gebundeld en negentien talentvolle dressuurpaarden zorgvuldig geselecteerd. Vier vierjarige en vijftien driejarige paarden komen onder virtuele hamer.

De paarden komen uit de beste Nederlandse en Duitse bloedlijnen. De prachtig gemodelleerde vierjarige voorlopig keurmerrie Milarijke VR is een mooi voorbeeld. Haar vader is wereldkampioen Revolution en haar moeder Idorijke VK (Elite, Ibop (dres), Prok) komt uit de bekende ‘Leen-stam’. Uit deze stam komen veel opvallende keuringspaarden en meerdere Grand Prix dressuurpaarden. Waaronder de top Grand Prix-merrie Madorijke.

Spielberg-zoon

NMK-merrie Izzy (v. Florencio) is de moeder van de Spielberg-zoon Spielberg. De merrielijn bevat veel sport- en keuringspaarden. De in Denemarken en Oldenburg goedgekeurde Knock-Out (v. Expression), aangeschaft door Andreas Helgstrand, komt ook uit de merriestam.

Nicario L

De zeer mooi gemodelleerde en sprekende Nicario L (Ferdinand x Cachet L) valt op met zijn mooie front en voorbeen gebruik. Hij komt uit de merriestam van Janeiro Platinum (v. Sezuan). De stam gaat terug op de Amor merrie Wulia die naast zeer veel sportpaarden, onder meer de drie KWPN goedgekeurde zonen Farmer, Jimtown en Pardon gaf.

Twee keer Rubin Royal

Native Rubin is één van de twee zonen van topvererver Rubin Royal OLD die in de veiling is. Zijn moeder Wordly is een voorlopig keur merrie en de halfzus van de Grand Prix-hengst Expression van Diederik van Silfhout. De andere zoon van Rubin Royal is Ruby Royal. Hij komt uit Abigail van de volbloed Sevillano. Zij bracht van Don Schufro het Grand Prix-paard Diva Royale, het Lichte Tour-paard Don Silvano en het ZZ-Zwaar-paard Dolce Vita.

Oldenburgse merriestam

De Fürst Jazz-zoon Farao komt uit een sterke Oldenburgse merriestam. Moeder Remember (v. Depardieu) is Staatsprämie, Elite en Haupstutbuch merrie. Als vierjarige werd ze derde in de Briljant-ring op de Eliteschau in Rastede. Remember bracht van Glock’s Zonik de in Westfalen en Hannover goedgekeurde hengst Zonik One.

Grand Prix-hengst Franziskus

Dan wordt van de populaire Grand Prix-hengst Franziskus Felix geveild. Zijn moeder is van dressuurpaarden leverancier De Niro. Zo staan twee tophengsten aan de basis staan van deze talentvolle Felix. In 2017 bracht moeder Grandezza, ook van Franziskus, de in Zuid-Duitsland goedgekeurde zoon Fortnite. Haar dochter Fürstin Gloria is de moeder van Zaigon (v. Blue Hors Zack), die in Oldenburg is goedgekeurd.

De vierjarige paarden laten zich al goed rijden en een aantal van de driejarigen zijn onlangs zadelmak gemaakt. Kortom een zeer interessante, complete collectie.

Programma

De derde editie van de online veiling opent op vrijdag 22 januari en sluit op maandag 25 januari 20:00 uur.

Collectie

Benieuwd welke jonge kwaliteitspaarden geveild worden? Bekijk dan de hele collectie op de website: https://pplus.auction/

Uitproberen

Interesse in een van de paarden? Natuurlijk is het mogelijk om de paarden te bekijken en de bereden paarden te proberen. Meer informatie of video’s nodig? Dat is geen probleem! U kunt contact opnemen op: +31 6 28140077 of [email protected]