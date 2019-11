Kampioensmerrie via eigen online-veiling voor 68.500 euro naar Luxemburg

Tegenwoordig worden paarden steeds vaker via online-veilingen aangeboden, maar tot dusver was er nog geen paard met een eigen veiling. Hengstenhouderij Kemper besloot voor de Hannoveraanse kampioensmerrie Starena (Stalypso x Acord II) een eigen veiling in het leven te roepen. Dat was niet zonder succes: 76 biedingen liepen op tot een bedrag van 68.500 euro.

Voor dat bedrag verhuist de driejarige merrie naar Luxemburg. Starena liep dit jaar vooraan op het Duits kampioenschap voor springmerries in Lienen en kreeg een kleine maand later wederom het kampioenslint omgehangen, dit maal op de Hannoveraanse elitekeuring.

Ook onder het zadel wist de fijn bewegende merrie te overtuigen. Ze kreeg de ultieme tien voor het springen en een 9,5 voor de Rittigkeit. Het fokproduct van Gerd Lücking verwacht volgend jaar een veulen van Diamant de Semilly.

Bron: St. Georg

