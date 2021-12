Koop jezelf nog snel een cadeautje tijdens de Xmas Deals!

Zopas opende de Xmas Deals-collectie op HorseDeals.auction met daarin negen embryo's waarvan er drie reeds ingeplant zijn in de draagmoeder. Chacco Blue, Emerald en Epleaser tekenen voor het vaderschap en dit in combinatie met minstens even fantastische genen aan moederskant; zo koesteren we voor deze embryo's hoge verwachtingen.

Ook in het aanbod: de merrie A Capitola-S (Carolus II). Ze is nu reeds moeder van twee 1.60m-paarden! Zijnde Faquitol-S en Eldorado S, deze laatste deed dit met Jeroen Dubbeldam in het zadel. Een unieke kans om uw fokkerij nog vlak voor het nieuwe jaar een extra boost te geven!

Diepvriesrietjes

Daarnaast worden ook een 50-tal diepvriesrietjes aangeboden waarbij Ogano Sitte voor het eerst in de collectie zit.

De veiling loopt af donderdagavond 23 december vanaf 20 uur.

Sla dus nog snel je slag voor een kerstcadeau op www.horsedeals.auction