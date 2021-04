Kwaliteit om van te watertanden bij Paardenveilingonline.com

De derde editie van Paardenveilingonline.com van 2021 is woensdag van start gegaan. Niels Mulder en Alwin Scholten hebben weer een fantastische collectie kunnen samenvoegen met ruim 30 zeer kwaliteitsvolle drie- en vierjarige springpaarden. Het niveau ligt enorm hoog; binnen de collectie zijn verschillende AES goedgekeurde hengsten opgenomen, maar ook springpaarden met Grand Prix-kwaliteit.

Bekijk hier de gehele collectie. Let op: de veiling loopt op zaterdag 24 april vanaf 20.00 uur af!

Grand Prix-kwaliteit

“De kwaliteit die we bieden in onze veilingen stijgt nog steeds. In deze editie van de veiling hebben we streng geselecteerd op de mogelijkheden als springpaard en op de moederlijnen. De merries in de veilingen zijn dus zowel geschikt voor de sport als voor de fokkerij. In de collectie zijn ook een aantal goedgekeurde AES-hengsten opgenomen. De meeste driejarige springpaarden zijn al goed zadelmak en de vierjarigen zijn al netjes opgeleid om aan hun sportcarrière te beginnen. We hebben een aantal absolute toppers in de collectie, die echt potentieel hebben als toekomstig Grand Prix-springpaard. Kwaliteit om van te watertanden.”

AES-hengsten

Onder de ruim 30 drie- en vierjarige springpaarden in de veiling bevinden zich twee driejarige kwaliteitsvolle AES goedgekeurde hengsten. Als eerste Tangilo Wi Ro Z. Hij is een zoon van de Grand Prix-hengst Tangelo van de Zuuthoeve en tevens een volle broer van de 1.40m- geklasseerde Thousand Dollar. Verder zien we nog Dorello Wi Ro Z. Een nakomeling van de BWP’er Doree vd Moskifarm, die tot op 1.60m-niveau presteerde. In de moederlijn vinden we ook verschillende nakomelingen die internationaal goed mee draaien. De rest van de collectie bestaat ook uit heel interessant gefokte springpaarden van hengsten als Nixon van ’t Meulenhof, Cornet Obolensky, Vleut, Harley VDL, Comme il Faut, Dominator Z en Aganix du Seigneur.

Registreren

Om mee te kunnen bieden dient u zich eerst te registreren. Dat kan heel eenvoudig en gratis via de registratiepagina op de website van Paardenveilingonline.com. De veiling loopt af op zaterdag 24 april 20.00 uur. Dit is uw kans om kwaliteit en talent aan te schaffen tegen een realistische prijs!

Uniek platform

Paardenveilingonline.com biedt fokkers een uniek platform om hun fokproducten te presenteren aan geïnteresseerde klanten vanuit de hele wereld. “Ons doel is om fokkers en kopers op een toegankelijke en betaalbare manier samen te brengen. Op deze manier helpen we de fokkers met hun afzet en onze klanten aan een kwalitatief goed springpaard, veulen, fokmerrie of embryo tegen marktconforme en realistische prijzen.”

Bron: Persbericht