KWPN Online: 32.000 euro voor rietje Chacco-Blue

Op meerdere veilingen gingen nakomelingen van Chacco-Blue als warme broodjes over de toonbank. Ook zijn sperma is enorm in trek: op de vorige online veiling van het KWPN bracht een rietje 42.000 euro op. Zo ver liep de prijs vanavond niet op maar met 32.000 euro was het rietje Chacco-Blue de absolute veilingtopper van de tweede KWPN Online Veulenveiling van dit jaar.

Het rietje Chacco-Blue werd voor 32.000 euro afgeslagen aan een koper uit Hongarije.

Veulentoppers voor 5.500 euro

Twee springgefokte veulens brachten 5.500 euro op. Het hengstveulen Patrimonium B (Van Gogh x Vaillant) blijft voor dat geld in Nederland en het merrieveulen Petacchi NL (Jappeloup x Pacific) vertrekt naar Zweden.

Driekwart verkocht

Van de 21 geveilde veulens is ruim driekwart daadwerkelijk verkocht. Het merendeel van de veulens is in Nederlandse handen gebleven.

Volledige collectie en resultaten

