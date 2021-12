KWPN Online Stallion Auction is live: 20 hengsten in collectie

Het is zo ver, de collectie van de KWPN Online Stallion Auction staat online! Vanaf vrijdag 31 december kunt u meebieden op de 20 beloftevolle hengsten.

Er is volop sport te vinden in de moederlijnen. De 20 genetisch interessante eerstebezichtigingshengsten zijn verwant aan vele (inter)nationale sportpaarden. Naast dat zij lineair gescoord zijn door een KWPN-inspecteur zijn de hengsten ook klinisch en röntgenologisch goedgekeurd voor de sport. Dus bent u op zoek naar een veelbelovend sportpaard of interessante hengst? Maak uw keuze en biedt vanaf vrijdag mee!

Beloftevolle hengsten

In deze collectie zien we een nakomeling van wereldkampioen Glamourdale en een hengst gefokt uit de halfzus van wereldkampioen Kjento. Ook een nakomeling van Hermès maakt deel uit van de collectie. Daarnaast zien we ook nakomelingen uit de moederlijn van Hans Peter Minderhoud’s olympische dressuurpaard Exquis Nadine (v.TCN Partout). Uit deze directe familie komen ook Grand Prix-paarden als Karolus van Wittenstein, Bond’s Painting en de goedgekeurde hengsten Kroonjuweel en Galandro. Bij de springpaarden zien we o.a. de bewezen vaderdieren Emerald van ’t Ruytershof, Hardrock Z, Taloubet Z, Comme il Faut en Carrera VDL.

Sportrijke moederlijn

Sport in de moederlijn wordt steeds belangrijker en daar ontbreekt het bij deze veilingcollectie niet aan. De pedigree van Opertuno combineert een sterke moederlijn met een eersteklas bloedsopbouw. Vader Comme Il Faut heeft zich op het hoogste niveau in sport en fokkerij bewezen. Grootmoeder Vabianca komt uit dezelfde moeder als het Olympische springpaard Liberty (v.Libero H) van Laura Kraut, het Grand Prix-springpaard Candlelight (v.Katell xx) van Eric van der Vleuten en het internationale 1.50m-paard Jugetra’s Ocana (v.Libero H) van Tiago Augusto de Mesquita. Vabianca staat bovendien te boek als grootmoeder van het internationale 1.50m-paard Galliano VM (v.Ukato) van Laura Kraut. Uit deze directe lijn komt tevens het Grand Prix-paard Baileys (v.Indoctro) van Michel Hendrix.

Bewezen vererver

Als u op zoek bent naar een veelbelovend sportpaard is wellicht Ole iets voor u! Een zoon van Emerald van ‘t Ruytershof, deze Olympische hengst kan niet alleen terugkijken op een glansrijke sportcarrière onder Harrie Smolders maar schrijft ook geschiedenis als vererver. Zijn oudste nakomelingen schitteren op het hoogste niveau, zoals Igor, Imerald van ’t Voorhof, Jaguar van de Berghoeve en El Barone 111 Z. Moeder Felica brengt de waardevolle genen in van topvererver Calido I, die grote naam heeft gemaakt als vader van topspringpaarden als Coupe de Coeur, Charley, Calanda 42 en DSP Cashmoaker. Grootmoeder Tamar heeft zelf op 1.30m-niveau gesprongen en uit deze directe moederlijn komen onder meer ook de internationale 1.40m-springpaarden Forlan (v.Arezzo VDL) en Sacha (v.Corland).

Ole (Emerald van ’t Ruytershof x Calido I) Foto: De Paardenkrant

Olympische genen

Eersteklas Olympische dressuurgenen zijn verenigt in de pedigree van Ove. Zowel vader Painted Black als moedersvader Everdale hebben zelf op de Olympische Spelen gepresteerd en deze moederlijn gaat via de Grand Prix-hengst TCN Partout in de derde generatie terug op de tweevoudige UTV-kampioene Dolly. Deze bekende stammoeder leverde in combinatie met Michelangelo het Olympische dressuurpaard Just Mickey van Tinne Vilhemson. Moeder Italy is een halfzus van de internationale Grand Prix-dressuurpaarden Dolman (v.Lord Leatherdale) van Jordi Domingo Coll en Meggle’s Boston (v.Johnson) van Hendrik Lochthowe. Vader Painted Black drukt zijn stempel met nakomelingen op het hoogste niveau als Painted Brown, Ebony, Don Bravour, Cupido PB en Zenith.

Zoon van wereldkampioen Glamourdale

Voor het vaderschap van Olivier van de Gathe tekent wereldkampioen Glamourdale, die in 2020 de felbegeerde titel KWPN Paard van het Jaar behaalde. Onder Charlotte Fry heeft hij een succesvol Grand Prix-debuut gemaakt en ook als vererver lijkt deze kampioenshengst zijn stempel te gaan drukken. Hij is hier gekoppeld aan de merrie Demi W, die zelf tot op ZZ-Licht niveau presteerde en in combinatie met Bretton Woods al een Z1-dressuurpaard leverde. Uit deze allround moederlijn is tevens het Grand Prix-dressuurpaard Grimeur (v.Matcho AA) gefokt.

Olivier vd Gathe (v. Glamourdale) Foto: De Paardenkrant

Alle hengsten zijn gekeurd

Bent u op zoek naar een toekomstig sportpaard of interessante hengst? Registreren als bieder is eenvoudig en gratis! De veilinghengsten hebben allemaal een volledige veterinaire sportkeuring ondergaan, zowel röntgenologisch als klinisch. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen via [email protected].

Bron: Persbericht