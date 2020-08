KWPN Online veiling: 28.000 euro voor Cornet Obolensky-zoon

Op de KWPN Online veiling voor driejarige paarden werd zonet het hoogste bedrag betaald voor de Cornet Obolenky-zoon Mister-Go (mv. Carthino Z). De ruin uit de Winea-stam was met 28.000 euro de veilingtopper en is verkocht naar Ierland.

Het duurste dressuurpaard was de NMK-merrie My Wisthly (Expression x Oscar). De interessant gefokte-merrie uit de rechtstreekse lijn van de dekhengst Uphill wisselde voor 24.000 euro van eigenaar. Drie paarden veranderen van eigenaar voor een bedrag van 19.000 euro. Onder andere Mijnsinaa (Emillion x Indoctro), eveneens een merrie die op het NMK in Ermelo verscheen, de Berlin-dochter Miss Strea (mv. Clarimo) en de dressuur-merrie Miss Minecraft (Apache x Vivaldi).

Uitslag

Bron: Horsesnl