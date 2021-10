KWPN Online Veulenveiling sluit seizoen af met sterke collectie

Het veulenseizoen loopt ten einde en daarmee is ook de laatste collectie van de KWPN Online Veulenveiling een feit. Van 15 tot 18 oktober kan er geboden worden op 28 veulens, afstammend van hengsten als Eldorado van de Zeshoek, Carrera VDL, Le Formidable, Las Vegas, Kjento en Jameson RS2. Deze veiling vormt een mooie laatste gelegenheid om toekomsttalenten vast te leggen.

De collectie van de laatste veiling van het seizoen bestaat uit 19 dressuur-, 8 springveulens en één Gelders veulen. Alle veulens zijn beoordeeld door een KWPN-inspecteur en gekeurd door een dierenarts, wat kopen op afstand een veilige investering maakt.

Toekomstperspectief



Voor de liefhebbers van dressuurpaarden zitten er meerdere interessante veulens in deze slotcollectie. Zo is Roger (v.Lantanas) gefokt uit een halfzus van de KWPN-goedgekeurde Lichte Tour-hengst Hennessy (v.De Niro), komt de Vaderland-zoon Rubyland JC uit de directe moederlijn van de invloedrijke Grand Prix-hengst Rubinstein I en is de Kjento-dochter Robijn gefokt uit een halfzus van de Lichte Tour-paarden Caspar (v.Special D) en Hugo (v.Charmeur). Voor sport en fokkerij interessant is onder meer Riolita M (v.Jameson RS2), wiens moeder een halfzus is van onder meer de KWPN-goedgekeurde Zware Tour-hengst Trento B (v.Krack C) en het internationale Lichte Tour-paard Artisto W (v.Tango). Ook uit een sterke sportstam komt Riar (v.Briar Junior), aangezien zijn grootmoeder Spirea onder meer het Lichte Tour-paard Enjolien (v.Jazz) leverde en zelf een halfzus is van de Grand Prix-paarden Finesse (v.Aktion), Graffiti (v.Sultan) en Habibi (v.Ulft). Naast deze dressuurveulens maakt het Gelderse hengstveulen Rhonnie (v.Floris BS) deel uit van de collectie.

Roger (v. Lantanas) Foto: KWPN

Rubyland (v. Vaderland) Foto: KWPN

Rhonnie (v. Floris) Foto: KWPN

Goede afkomst



De springveulens zijn eveneens van goede afkomst. De uit de sterke Twiggy-stam gefokte Roxette-BFT (v.Impressive VDL) is de eerste zoon van de met 83 punten goed geteste merrie Malonka (v.Global Express). De moeder van Rodessa (v.Ultimo van ter Moude) sprong op de keuring met 85 punten naar het sterpredicaat en de United Touch S-zoon Reinder van het Kraeyenboschhof komt uit de stam van internationale springpaarden als Brilexo (v.Phin Phin) en Wilexo (v.Phin Phin). Ook in de pedigree van bijvoorbeeld de Eldorado van de Zeshoek-zoon Rilandro komen bewezen prestatiegenen samen, want hij is verwant aan internationale springpaarden als Olander (v.Concorde), Bing Bing (v.Valentino DDH) en Bolando (v.Unistar).

Rolo (v. Golddigger) Foto: KWPN

Rilandro (v. Eldorado) Foto: KWPN

Meer informatie



De collectie is nu te bekijken www.kwpn.auction. Vanaf vrijdag 15 oktober kan er online geboden worden op de veulens uit deze collectie. Daarvoor dient er vooraf geregistreerd te worden als bieder en op maandag 18 oktober vanaf 20.00 uur sluiten de biedingen. Voor meer informatie over de veulens staat een KWPN-inspecteur u graag te woord. Daarnaast kan onze sponsor Horses2Fly ondersteunen met het internationale transport. Voor vragen kunt u contact opnemen via [email protected], 0341-255511 of kunt u bellen met Wim Versteeg: 06-54201800.

Bron: Persbericht