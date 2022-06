KWPN Online Veulenveiling trapt af met sterke collectie

Vandaag wordt de eerste collectie van de KWPN Online Veulenveilingen gepresenteerd. Tien dressuur- en vijf springveulens zullen via het KWPN Auctions-platform, waar online geboden kan worden van 1 tot en met 4 juli, van eigenaar wisselen. Onder hen veulens van Pavo Cup-kampioen Las Vegas en de verrichtingstoppers Livius en Lambada Shake AG.

Komend seizoen staan er acht edities van de KWPN Online Veulenveiling op het programma en daarnaast wordt er een Exclusive KWPN Jumping Foal Auction georganiseerd.Met het presenteren van de eerste collectie wordt kopers uit binnen- en buitenland de kans geboden het seizoen direct goed te beginnen.

Grand Prix-genen

De eerste collectie bestaat uit een tiental dressuurveulens, afstammend van jonge en bewezen hengsten. Meerdere veulens komen uit bewezen moederlijnen, zo komt Sisinia MWE (Florida TN x Apache) uit een volle zus van het Lichte Tour-paard Featherhands SQBS en is ze daarmee verwant aan de internationale Grand Prix-dressuurhengst Just Royal Dancer (v.Jazz). De moeder van het So Perfect-merrieveulen Spargo LH presteerde zelf in het ZZ-Licht en is verwant aan meerdere Lichte Tour-paarden, terwijl de moeder van het For Ferrero-hengstveulen Shariff N zelf al twee ZZ-Zwaar paarden bracht. De grootmoeder van het hengstveulen Savaro (Livius x Easy Game) is een halfzus van het internationale Grand Prix-paard Bolero (v.Johnson) en bracht zelf de Grand Prix-merrie Zoraida (v.Painted Black) van Femke Beljon.

Gerelateerd aan 1.60m-paarden

Vijf springveulens komen in deze veiling onder de virtuele hamer. Onder hen de Dallas VDL-dochter Salla Ryal.K (mv.Cardento), die gefokt is uit dezelfde moeder als het internationale 1.60m-paard Emir (v.Dubai) van John Perez en twee 1.45m-paarden. Grootmoeder Kylonie K is een halfzus van de internationale 1.50/1.60m-paarden Cat’s Charly (v.Furore), Ravel Z (v.Rex Z) en Gyltaire (v.Voltaire). Het hengstveulen Siem V (v.Maximus VDL) heeft dezelfde grootmoeder als de internationaal 1.50m-springende KWPN-goedgekeurde hengst Blom’s Ever Blue (v.Zirocco Blue VDL), die als jong paard al spraakmakende successen boekte in de hengstencompetities en kampioenschappen.

Meer informatie

De collectie is nu te bekijken www.kwpn.auction. Vanaf vrijdag 1 juli kan er online geboden worden op de veulens uit deze collectie. Daarvoor dient er vooraf geregistreerd te worden als bieder en op maandag 4 juli vanaf 20.00 uur sluiten de biedingen. Voor meer informatie over de veulens staat een KWPN-inspecteur u graag te woord. Daarnaast kan onze sponsor Horses2Fly ondersteunen met het internationale transport. Voor vragen kunt u contact opnemen met Mairin van der Tol via [email protected], 0341-255511.