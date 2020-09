Limburgse Veulenveiling: Catoki en Tokyo du Soleil leveren veilingtoppers

Op tweede van de drie veilingavonden van Limburgse Veulenveiling kwamen gisteravond online 27 veulens onder de hamer. Twee veulens verruilden voor 15.500 euro van eigenaar.

De uit de driekwart-zus van Clinton gefokte Utoki of the Paddocks (Catoki x Corofino) werd afgeslagen voor 15.500 euro. Voor dat geld gaat het hengstveulen naar Amerika. Het tweede veulen dat 15.500 euro opbracht was Palermo (Tokyo du Soleil x Clinton). Dit hengstveulen blijft in Nederland.

Duurste merrieveulen

Het derde veulen dat meer dan 15.000 euro opleverde was Powerfly Minka (Chacfly PS x Mr. Blue). Deze kleindochter van Grand Prix-merrie Minka’s Diamond gaat voor 15.200 euro naar Finland.

Gemiddeld 8.266 euro

De 27 veulens realiseerden een gemiddelde prijs van 8.266 euro, waarvan er zes de 10.000 euro-grens overschreden.

Volledige collectie en resultaten

Bron: Horses.nl