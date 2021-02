Madrugada D.Obertje voor 40.000 euro naar Oostenrijk

Bij de KWPN Online Broodmare & Embryo Auction is Madrugada D.Obertje (v. Franklin) de veilingtopper van de avond. Voor maar liefst 40.000 euro is de dressuur merrie verkocht naar Oostenrijk. De 4-jarige merrie is drachtig van de hengst So Perfect.

Er gingen in totaal 26 fokmerries en twee embryo’s onder de virtuele hamer. Het gemiddelde van de veiling was 11.446 euro.

26.000 euro

Hestelle M (v. Toulon) is voor 26.000 euro verkocht naar België. De 9-jarige merrie is drachtig van de hengst Gaillard de La Pomme. Gaillard de La Pomme heeft op internationaal 1.45m gesprongen. De laatste jaren springt hij door zijn fantastische karakter op de Children en Juniorenwedstrijden. De oudste nakomelingen van Gaillard de la Pomme zijn beloftevolle springpaarden. Zij laten vermogen zien en hebben een fijn karakter.

17.000 euro

Bij Jastrade K werd de virtuele hamer afgeslagen op 17.000 euro. De 7-jarige nakomeling van Apache blijft in Nederland en is drachtig van de jonge hengst Fontaine TN. Deze Hannoveraans gefokte blikvanger is goedgekeurd voor Westfalen en Oldenburg en voldoet ruim aan de eis van het KWPN met een score van 105.

Embryo’s

De Embryo van Jameson RS2 X Jazz blijft in Nederland voor 11.00 euro. Voor 6.500 euro gaat de Embryo van Bustique x Gran Corrado naar Italië.

Bron: Horses.nl