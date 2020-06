Mario Everse: ‘Hier moeten we mee doorgaan’

Na twee dagen online veilen via Youhorse.auction zijn Mario Everse en Alan Waldman onverminderd enthousiast. “Ik heb het gevoel dat we hiermee door moeten gaan”, vertelt Mario Everse na afloop. Zijn F.Termie R (v. Lasino) was dinsdagavond met 60.000 euro de veilingtopper. De internationale springmerrie vertrekt naar de Verenigde Arabische Emiraten.

Alan Waldman verkocht eveneens een aantal paarden online, waaronder de zesjarige Dianett (Diarado x Irco Mena) naar Duitsland voor 36.000 euro, maar ook andere inzenders deden goede zaken. “Het was een heel diverse veiling met jonge paarden die nog niet zadelmak zijn tot en met sportpaarden met internationale resultaten. Zo’n veiling hadden we nog niet georganiseerd en het is even aftasten wat goed in de markt ligt en wat niet. Als we terugblikken, inclusief de veiling met twee- en driejarigen, mogen we het best succesvol noemen. Natuurlijk lukt nog niet alles qua verkoop, maar het merendeel wel! Bovendien hadden we tijdens de veiling bijna 13.000 bezoekers uit 81 verschillende landen op de website. Ook daar groeien we in.”

37.000 euro voor Namelus R-ruin

Voor 37.000 euro werd de zevenjarige Ilay Invictus (Namelus R x Goodtimes) naar Duitsland verkocht. Hertog-Jan Weering (Arezzo VDL x Lux), die als tophunter werd aangeprezen, gaat voor 32.000 euro naar Amerika. Voor Jillz (Kannan x Baloubet du Rouet) werd vanuit Duitsland 28.000 euro neergelegd. Prince of the Paddocks (v. Thunder van de Zuuthoeve) vertrekt voor 22.000 euro naar Zweden en Baladay Z (v. Bamako de Muze) gaat voor 21.000 euro naar Duitsland.

Realistische prijzen

“Het mag duidelijk zijn dat paarden die goed springen, goed beloond zijn qua prijzen. De kopers hebben bovendien goede paarden gekocht voor realistische prijzen. We gaan er zeker mee door. Het is een mooi platform geworden, waarbij we de fokkers helpen met hun afzet en zelf ook paarden kunnen verkopen. De eerste paarden voor de volgende veiling zijn alweer aangeboden.”

Volgende veilingen

De eerstvolgende veiling van 25 tot en met 27 juli staat in het teken van fokkerij. “Dan bieden we embryo’s, veulens en fokmerries uit onze beste stammen aan.” Van 15 tot en met 18 augustus is er weer een online veiling voor jonge en gereden paarden.

