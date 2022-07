Megaprijs van 130.500 euro voor Henkie-veulen

Een hengstveulen van de Gelderse hengst Henkie (Alexandro x Upperville) was vanavond de absolute veilingtopper bij DSP Online. Deze Hemmingway (Henkie x Sir Donnerhall) bleek enorm in trek en werd uiteindelijk afgeslagen voor de topprijs van 130.500 euro. Voor dat geld kwam de Henkie-zoon in handen van Duitse kopers.

Het tweede geld van 18.000 euro werd betaald voor Blumchen S (Bonds x Quaterback) en daarmee was deze Bonds-dochter het duurste merrieveulen. Ook zij blijft in Duitsland. Duizend euro minder (17.000 euro) was er voor Total Niro (Total Hope x De Niro). Duitse kopers hadden het hoogste bod op dit hengstveulen.

