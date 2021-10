Minder dan 24 uur voor aanvang van de Van Olst Sales Online

Vanaf vrijdagmiddag 12.00 uur is het mogelijk om te bieden op de paarden in de Van Olst Sales Online veiling. Een groep paarden die uitmunt in kwaliteit maar ook een groep die voor iedereen wat te bieden heeft. Van driejarige paarden die net zadelmak zijn tot een zevenjarige die het nodige Grand Prix talent laat zien. Ook zitten er verschillende gekeurde hengsten in het aanbod evenals merrie’s die interessant kunnen zijn voor zowel de sport als de fokkerij.

Uiteraard bestaat het overgrote deel van de collectie uit nakomelingen van Van Olst hengsten en worden ze allemaal getraind door de vaste ruiters van Van Olst Horses waaronder Charlotte Fry.

Complete aanbod

Het complete aanbod van paarden vindt u op www.vanolstsales.online. Voor het maken van een afspraak of voor meer informatie omtrent de veilingpaarden kunt u contact opnemen via 0162-429360 of [email protected].

Bron: Horses.nl/persbericht