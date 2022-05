Moderne topstammen in de eerste Trigon veulenveiling van dit jaar

Het bieden is gestart voor de eerste Trigon Auctions veulenveiling van 2022. Elf kwaliteitsvolle veulens uit bewezen stammen zijn geselecteerd door Stal Tops, VDL Stud en Frederik de Backer. De veulens zijn geselecteerd op hun exterieur, hun afstamming en hun atletisch vermogen. En uiteraard was een veterinaire inspectie ook onderdeel van de selectie. Het resultaat is een sterke groep hengst- en merrieveulens afstammend uit bekende merries en sportstammen.