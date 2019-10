Moeder KWPN-hengst Five Star en volle zus Sultan des Paluds in veiling

Op 15 en 16 oktober vindt de Ekestrian Elite Auction Online Dressage plaats waarbij veulens, embryo’s en fokmerries online geveild worden. Binnen de collectie bevinden zich een aantal zeer interessante gefokte paarden. Daaronder de moeder van onder andere de KWPN goedgekeurde hengst Five Star en de volle zus van Sultan des Paluds.

U-Padoeska PB schonk niet alleen aan de bij het KWPN goedgekeurde hengst Five Star het levenslicht, maar staat ook te boek als moeder van de reservekampioen van het WK voor jonge dressuurpaarden bij de zesjarigen. Op dit moment is zij drachtig van Sezuan’s Donnerhall.

Genetisch interessant

Maar daar houdt het niet op. Ook de overige paarden, veulens en embryo’s in de collectie zijn zeker de moeite waard. Een selectie:

Merrieveulen, volle zus van Sultan des Paluds, reservekampioen op het WK jonge dressuurpaarden bij de zevenjarigen en succesvol in de Grand Prix onder Kirsten Brouwer

Hengstveulen van meervoudig kampioen Vitalis, komend uit een moeder van Carabas, zelf actief in de Zware Tour

Merrieveulen van Painted Black uit de moederlijn van Rubin Royal OLD en Romanov

Hengstveulen van de Grand Prix-hengst Harmony’s Don Noblesse uit een volledig Deense moederlijn

Merrieveulen van Fidertanz uit de moederlijn van Painted Black en Go Legend

Hengstveulen van Secret en Gribaldi; genetisch zeer interessant en modern gefokt

Uniek: een embryo uit de volle zus van Glock’s Johnson met Glock’s Zonik als vader, die op zijn beurt de kersverse Wereldkampioen bij de zesjarigen, Zucchero OLD, leverde

Embryo van Le Formidable, de kampioen van de KWPN Hengstenkeuring, uit een elite-, keurmerrie van Oscar

Fokmerrie van Spielberg, drachtig van Ferdeaux. Een toekomstig kampioen is daarmee in de maak!

Fokmerrie, volle zus van Sultan des Paluds, drachtig van Secret. Een goede aankoop voor het opzetten van een exceptionele bloedlijn, vol sport.

Bekijk hier de volledige collectie.

Informatie

De veiling is volledig online en start op dinsdag 15 oktober om 11.00u (Franse tijd) en sluit op woensdag 16 oktober om 9.00u.

Om te kunnen bieden moet er eerst een account aangemaakt worden op de website. Klik hier.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het Ekestrian-team door te bellen naar +33.7.71.27.10.76 of te mailen naar [email protected].

Selectie

Fokkers: Het Ekestrian-team is continu op zoek naar talent. De selecties voor de veilingen in 2019 en 2020 zijn nog steeds aan de gang. Stuur daarom het compleet ingevulde aanvraagformulier voor uw veulen, embryo, fokmerrie of talentvolle 2- en 3-jarigen in naar [email protected] onder vermelding van naam van het paard, naam vader en moeder, leeftijd, locatie, minimale verkoopprijs, foto’s en video’s.