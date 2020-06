Morricone en Imposantos leveren veilingtoppers Oldenburg

Er waren bij het sluiten van de Oldenburger Special Edition Dressurkollektion zaterdagavond twee absolute uitschieters. Bij de paarden was dat de vierjarige Morricone-zoon Mister Universe, die werd verkocht voor 340.000 euro en bij de veulens de Imposantos-dochter Imagination met een bedrag van 133.750 euro.

De vierjarige zwarte Mister Universe is een zoon van San Amour I-dochter Chere Amie. Grootmoeder Cileste II (v. De Niro) is een halfzus van het internationale Grand Prix-paard Donner Hit (v. Donnerhall) en een aantal goedgekeurde hengsten waaronder ook de Grand Prix-hengst Welt Hit I (v. Weltmeyer).

Imagination

Imagination is een halfzus van Secret Emperor (v. Secret), die in 2019 met een bedrag van 42.000 euro een van de Oldenburger-veilingtoppers was. Haar grootmoeder Elfenfee (v. De Niro) is een halfzus van Liselott Marie Linsenhoffs Lichte Tour-paard Danoenchen OLD (v. Danone).

Lijst met alle prijzen

Bron: Horses.nl