Nederlanders kopen groot in bij PS Online: Casallco-merrie voor 135.000 en nog twee

Op de vanavond afgesloten online veiling van Paul Schockemöhle kwamen tien springpaarden onder de hamer. Veruit het meeste geld werd betaald voor Casalla Tendra PS (Casallco x Stakkatol). Deze zesjarige merrie werd voor 135.000 euro afgeslagen aan Nederlandse kopers.

Het tweede geld werd betaald voor Chaccolon PS (Chacco-Blue x Balou du Rouet). Deze zevenjarige merrie blijft voor 84.000 euro in Duitsland. De in Holstein goedgekeurde hengst Le Casall (Levisto x Casalll) leverde 75.500 euro op. Voor dat geld kwam de vierjarige hengst in handen van Amerikaanse kopers.

Nog twee naar Nederland

Naast de veilingtopper komen nog twee paarden naar Nederland: de zesjarige hengst Kantol’s Boy PS (Kannan x Stakkatol) voor 46.000 euro en de vijfjarige ruin Cinrimo PS (Cinsey x Clarimo) voor 43.000 euro.

Bron: Horses.nl