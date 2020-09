Nederlands Kampioen Mette VDL in Trigon Auctions

Trigon Auctions veilt dit weekend de laatste veulens van het seizoen, met daaronder nakomelingen van bewezen én van jonge veelbelovende hengsten. Ook wordt een aantal jonge merries geveild, waaronder de kampioene van de CMK: Mette VDL (v. Etoulon). De veiling is inmiddels begonnen.

Trigon Auctions heeft de laatste veulencollectie van dit veulenseizoen gelanceerd. Het is een Groep 2-collectie, wat betekent dat naast bewezen hengsten ook nakomelingen van jongere hengsten, die over het algemeen niet in de eliteveilingen komen, de kans krijgen om hun getalenteerde nakomelingen te presenteren. De veulens zijn wederom geselecteerd door de experts van Stal Tops, VDL Stud en Frederik De Backer en zijn veterinair gekeurd.

Overzicht van de veulens

1. Hengstveulen van Zirocco Blue VDL, Moeder is een zus van twee 1.60m springpaarden, grootmoeder is een zus van Glock’s London!

2. Merrieveulen van Cardento, zus van het 5* Grand Prix springpaard Vannan

3. Hengstveulen van Grandorado, uit de zus van Olympisch medaillewinnaar MacKinley

4. Merrieveulen van Douglas uit de moederlijn van Casall

5. Merrieveulen van Jardonnay VDL, zus van het 1.50m springpaard Firefly en uit de directe familie van Big Star

6. Hengstveulen van Hardrock Z, moeder is een zus van Laura Kraut’s Woodstock O

7. Merrieveulen van Glasgow van ‘t Merelsnest, zus van Dobolensky

8. Hengstveulen van Oklahoma van de Zelm, broer van twee 1.50m springpaarden

9. Hengstveulen van Hardrock Z uit de familie van Celena VDL en Southwind VDL

10. Hengstveulen van Leandro VG, grootmoeder is de moeder van Saphhire, Wendelina, Quarco…

11. Hengstveulen van Panenka de Kalvarie, moeder is een zus van Z Diamanty van Erynn Ballard

12. Hengstveulen van Gaillard de la Pomme, zijn grootmoeder sprong op het hoogste niveau

13. Hengstveulen van Chaqui Z, uit de familie van Olympisch kampioen Authentic

14. Hengstveulen van Cohinoor VDL, in zijn familie twee winnaars van de Spruce Meadows Grand Prix

15. Hengstveulen van Zirocco Blue VDL, grootmoeder is de volle zus van de legendarische Cardento

16. Merrieveulen van Zento, grootmoeder is een zus van Darosso VDL

17. Merrieveulen van Carrera VDL direct uit Candice King’s Nina VDL

‘Net zo sterk’

Janko van de Lageweg: “De vaders zijn misschien jonger, maar de families zijn net zo sterk als in onze Group 1-collectie. Zo komen er zes veulens uit 6 verschillende families die allemaal Olympische medaillewinnaars hebben voortgebracht, zelfs kampioenen. Het is een hele goede selectie met opnieuw heel veel kwaliteit”.

Merries uit Nationaal Kampioenschap

Het team heeft ook vier merries van topkwaliteit aan de collectie toegevoegd. Vier 3-jarige merries die allen geselecteerd waren voor het KWPN-kampioenschap voor 3-jarige springmerries waar in totaal 25 merries voor uitgenodigd waren. Geveild worden de Nederlands Kampioen Mette VDL (v. Etoulon) en ook Mariana en Myrusa H, die beide geplaatst waren in de top 8 finale van het kampioenschap.

18. 3-jarige merrie van Cardento, opvallende en vermogende finaliste

19. 3-jarige merrie van Tangelo van de Zuuthoeve, een compleet springpaard met alle potentie

20. 3-jarige merrie van Falaise de Muze, eindeloos veel vermogen uit een bewezen sportfamilie

21. 3-jarige merrie van Etoulon VDL, de complete Kampioen van de 3-jarige springmerries

‘Paarden met potentie’

Stal Tops: “Dit is de volgende stap in de ontwikkeling van Trigon Auctions. Aan het begin van het veulenseizoen zijn we met dit project begonnen en willen we paarden met potentie blijven aanbieden. Degelijkheid en correctheid zijn de sleutelwoorden, aangezien veel van onze kopers de aankoop in vol vertrouwen doen. Nu we deze merries, die het 3-jarige kampioenschap van Nederland hebben gedomineerd, toevoegen, gaan we de volgende fase in voor Trigon Auctions.”

De collectie veulens en springpaarden vindt u op www.trigonauctions.com

De veiling is inmiddels begonnen en loopt af woensdag 16 september vanaf 20:00 uur.

Voor meer informatie:

Janko van de Lageweg: +31 6 51 81 52 25

Frederik De Backer: +31 6 38 37 44 62

Bron: Trigon Auctions / Horses.nl