Night Lady K met 38.000 euro veilingtopper Paardenveilingonline.com

Zaterdagavond liep de zevende en laatste veiling van 2021 van Paardenveilingonline.com af. In de collectie 23 beloftevolle jonge springpaarden van 2,5-, 3,5- en 4,5 jaar. De belangstelling vanuit de hele wereld was ook nu weer groot. De 3,5-jarige indrukwekkende merrie Night Lady K (v. Il Est Balou) was met een eindbod van 38.000 euro de veilingtopper. Zij komt in Poolse handen.

Deze 3,5-jarige merrie komt uit de tweede jaargang van Il Est Balou, die veel indruk maakt onder Albert Zoer. De moderne en genetisch interessante Balou du Rouet-zoon zet nu zijn sport- en fokcarrière voort in Amerika. Na een spannend biedduel tussen gerenommeerde stallen uit De Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Polen, trok Polen aan het langste eind.

Centurion voor 21.000 euro naar Polen



De 2,5-jarige Centurion kwam ook in Poolse handen en werd afgeslagen op 21.000 euro. Centurion komt uit een sterke moederlijn, die rechtstreeks teruggaat op de befaamde merrie Folia. Deze meervoudige hengstenmoeder is met name via haar zoon Capitol I zeer invloedrijk en is terug te vinden achter talloze internationale sportpaarden.

Hoogste niveau

Net als bij de veilingtopper Night Lady K was het ook spannend naar wie de AES-hengst Billy HTW zou gaan. Vanuit Mexico was een klant die zijn zinnen op deze bijzondere hengst had gezet, maar ook een gerespecteerde Duitse klant zag graag dat Billy een stal bij hen zou betrekken. Uiteindelijk was het winnende bod van onze Oosterburen. Billy HTW is van sterke afkomst. Zijn vader Tangelo van de Zuuthoeve presteerde zelf op het hoogste niveau met Roelof Bril en is een opvallende vererver gebleken dankzij nakomelingen in de wereldtop zoals Tobago Z, Darry Lou en Bintang II. Ook interessant is dat Billy HTW’s moeder Calida K (v. Charakter) zich in de sport heeft bewezen op 1.55m-niveau.

Opvallend

De 2,5-jarige hengst Jack van de Zeijerweg Z (v. Jack Daniels EB) heeft voor 20.000 euro een nieuwe eigenaar in Nederland gevonden. De oudste nakomelingen van zijn vader (gefokt door Dierenkliniek en Dekstation Enterbrook) maken een veelbelovende indruk, zo ook deze opvallende hengst.

Mexico

Verschillende paarden werden daarnaast aangekocht vanuit Mexico, waaronder de 2,5-jarige hengst Kalle JS Z (v. Kassander van t Roosakker). Moeder Cella presteerde zelf op 1.35m-niveau en leverde in combinatie met Glock’s London al het internationale 1.45m-springpaard Hanoi van Ivan Malygin. De genetisch interessante vader Kassander van ‘t Roosakker was een openbaring op internationaal 1.40m-niveau, waarna hij geblesseerd raakte, en ontwikkelt zich tot een opvallende vererver.

Veel buitenlandse interesse

De belangstelling uit Nederland was groot en een aantal paarden blijven daardoor ook behouden voor de Nederlandse sport. Internationaal gezien groeit de interesse iedere veiling weer. Vaste landen als Duitsland, Polen, Spanje, Noorwegen, Zweden en Italië mochten we ook weer verwelkomen. Daarnaast zijn er ook weer een aantal paarden verkocht buiten Europa, onder andere naar Mexico en de Verenigde Staten.

Gemiddeld ruim 15.000 euro



De gemiddelde prijs lag op ruim 15.000 euro, met vier paarden boven de 20.000 euro, en 95% van de paarden is daadwerkelijk verkocht.

Het team van Paardenveilingonline.com is zeer tevreden over het verloop en blikt met een goed gevoel terug op de laatste veiling van 2021. “We hadden weer een mooie collectie samengesteld met jonge beloftevolle springpaarden en ook nu was er voor iedere portemonnee iets wils. Alle kopers en verkopers gefeliciteerd met dit prachtige resultaat en op naar volgend jaar! 26 t/m 29 januari is de eerstvolgende veiling met 3- en 4-jarige springpaarden.”

Bekijk hier de gehele collectie.

Bron: Persbericht