Nirvanna EB met €35.000 veilingtopper Paardenveilingonline.com

Zaterdagavond liep de online veiling van drie- en vierjarigen en enkele bevroren embryo’s van Paardenveilingonline.com af. De collectie viel op door de goed gefokte en over veel techniek beschikkende springpaarden en embryo’s met een droompedigree. De eerste editie van de veiling voor 2021 is zeer goed verlopen. In totaal kwamen 25 items onder de virtuele hamer. De driejarige hengst Nirvanna EB was met €35.000 de absolute veilingtopper en verhuist naar Oostenrijk.

Een aantal paarden en embryo’s is verkocht binnen Nederland, maar de interesse vanuit het buitenland was enorm. Onder de kopers konden nieuwe landen verwelkomd worden als Oostenrijk, China en Guatemala. Ook België, Duitsland, Polen, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten waren goed vertegenwoordigd.

Nirvanna EB

Nirvanna EB is een driejarige zoon van de Olympische hengst Apardi. Hij is gefokt uit de zevenjarige merrie Jackpot EB (v. Action Breaker), die het afgelopen najaar een sterk internationaal debuut maakte. Onder Thomas Lambert won ze al twee internationale jonge paardenproeven en is ze geklasseerd op 1.35m-niveau. Na een spannend biedduel vertrekt Nirvanna EB voor €35.000 naar Oostenrijk.

21.000 euro

De belangstelling voor de driejarige schimmelmerrie Nena d’Obolensky was ook groot. Voor €21.000 heeft ze een nieuwe eigenaar in Groot-Brittannië gevonden. Vader Cornet Obolensky schitterde op de Olympische Spelen en staat te boek als vader van topspringpaarden als Clooney, Cornet d’Amour en Comme Il Faut. Moedersvader Vigo d’Arsouilles verdiende in 2010 de felbegeerde titel wereldkampioen en heeft als vererver eveneens een imponerend nalatenschap opgebouwd.

19.000 euro

Bij Nozem werd de virtuele hamer afgeslagen op €19.000. Met achtereenvolgens Eldorado van de Zeshoek, Tangelo van de Zuuthoeve en Jasper voert deze Nozem het prestatiebloed van drie uitstekend verervende Grand Prix-hengsten. Hij is een volle broer van de 1.30m-geklasseerde Hocus Pocus F.E. en grootmoeder Floret heeft zelf op 1.35m-niveau gepresteerd. Nozem blijft in Nederland.

18.000 euro

Nog een schimmelmerrie was in trek bij de bieders. De driejarige Nicolina GR verruilde voor €18.000 van eigenaar en vertrekt naar Duitsland. Nicolina NR is een dochter van Nestor de Mariposa uit de goed geteste NMK merrie Julia GR (v. Action Breaker).

Guatamala

Twee paarden werden naar Guatamala verkocht. De driejarige hengst New York EB, één van de eerste nakomelingen van de bewezen Grand Prix-hengst Casallo Z, werd afgeslagen op €17.500. De vierjarige merrie Maty Bella werd voor €16.000 ook verkocht naar Guatamala. Maty Bella is een dochter van Hampshire VDL uit de bewezen Bella-stam.

De beloftevolle Napoleon Bonaparte R.T. (v. Diamant de Semilly) blijft voor €16.500 in Nederland, waar hij verder opgeleid wordt door een Nederlandse springruiter.

China

Twee paarden verruilden voor €14.500 van eigenaar. De driejarige hengst New Style Balou RT (v. Balou du Rouet) is verkocht naar Duitsland. De vierjarige merrie Myminka-V (v. Il est Balou) gaat voor dat bedrag naar China.

Special guest

In deze editie van de veiling was ook een goedgekeurde d-ponyhengst in de collectie opgenomen, als special guest; Renkum Duns Are (Not) Done. Deze prachtige stoere valk is goedgekeurd bij het NRPS en heeft zijn kleur, type en talenten meegekregen van de goed verervende ponyhengst Renkum Seigneur. Moeder Bivanti (v. Viento Uno W) is een te klein gebleven KWPN’er, maar presteerde toch goed op 1.30m-niveau. Renkum Duns Are (Not) Done is voor €8.500 verkocht naar België.

Mooie collectie

De organisatie van Paardenveilingonline.com kijkt zeer tevreden terug op de eerste veiling van dit jaar. “De veiling is erg goed verlopen. We hebben de lijn van vorig jaar doorgezet en misschien wel verbeterd door nog beter te selecteren op kwaliteit en eerlijke prijzen te garanderen. We hadden een mooie collectie met voor ieder wat wils en de paarden zijn voor verschillende prijsklassen verkocht. De gemiddelde prijs voor de springpaarden lag in deze editie op bijna €14.500.

Groeien

We hadden ook zes beloftevolle bevroren embryo’s in de collectie. De gemiddelde prijs was hier €7.000. Dat zijn hele mooie bedragen. We zijn ook erg blij met de grote interesse vanuit het buitenland. Die blijft iedere veiling nog weer meer groeien en we mogen steeds weer nieuwe landen onder de bieders en kopers verwelkomen.”

Planning veilingen

Paardenveilingonline.com organiseert in 2021 in totaal zeven veilingen. Onderstaand het overzicht van de overige veilingen voor 2021.

24-27 februari Fokmerries & embryo’s 21-24 april Jonge springpaarden 23-26 juni Veulens & embryo’s 18-21 augustus Veulens & embryo’s 29 september-2 oktober Veulens & embryo’s 17-20 november Jonge springpaarden

Bron: Persbericht