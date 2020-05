Nog slechts enkele uren te gaan

De May Deals van HorseDeals kennen vanavond hun ontknoping. Om 19.30 uur lopen de eerste loten af, dus u heeft nog slechts enkele uren om te bieden op deze exclusieve collectie met meer dan 80 rietjes en 8 frozen embryo’s! Het originele rietje van Chacco-Blue wekt wellicht uw interesse, maar daarnaast bieden we u ook rietjes aan van Dominator Z, Casall ASK, Balou du Reventon, Conthargos en Emerald.

Bovendien zijn er geen beperkingen, waardoor alle aangeboden rietjes van deze tophengsten ook vrij te gebruiken zijn voor ICSI!

Dominator Z

Ook de aangeboden frozen embryo’s zijn absoluut de moeite waard. Voor het eerst krijgt u de kans om een Dominator Z te kopen uit Prima Donna van ’t Roosakker, die uit de moederlijn van Electra van ’t Roosakker (1.60m met Jos Lansink) komt. Dominator Z doet zijn naam alle eer aan: hij domineert zowel in de sport als in de fokkerij. Deze grootramige hengst met grenzeloos vermogen en talent gecombineerd met de legendarische moederlijn van Usha van ’t Roosakker, een schot in de roos toch?

Of gaat u liever voor de Chacco-Blue uit Prima Donna van ’t Roosakker?

Lageena Hero

Of wat denkt u van een Chacco-Blue uit Lageena Hero, de volle zus van Mystic van ’t Hoogeinde, die onder Jeroen De Winter in 2018 het FEI/WBFSH Jumping World Breeding Championship voor zesjarigen won?

Registreer u gratis online

Ontdek hier de hele collectie en haal uw deal tijdig binnen!

Bron: Persbericht