Norient-Express Es met 88.000 euro veilingtopper op DSP-veiling

Vanavond was de driejarige premiehengst Norient-Express Es (v. Nixon van het Meulenhof) de veilingtopper op de DSP-veiling voor jonge springpaarden. Voor 88.000 euro veranderde de KWPN'er van eigenaar. De Chacco Blue-kleinzoon blijft in Duitsland. Morgen zal de DSP-veiling voor dressuurpaarden sluiten.

De Zangersheide Asterix Z (Aganix Du Seigneur x Centurio) ging onder de hamer voor 72.500 euro. Premiehengst C (Casino Grande x Havana Club) was ook verkocht voor meer dan 60.000 euro. De Casino Grande-nakomeling ging weg voor 65.000 euro. Beide driejarigen zullen net zoals Norient-Express Es in Duitsland blijven.

Filmpje veilingtopper Norient-Express Es

Bron: Horses.nl/DSP