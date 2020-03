Oldenburg verplaatst elite-veiling naar internet

Het Oldenburger Verband heeft haar elite-veiling in een online-veiling omgezet, in verband met de corona-crisis. De 92e Spring Elite Auction start op woensdag 25 maart en eindigt op zaterdag 4 april. De zadeltest van de Oldenburger hengsten begint op vrijdag 3 april al 's ochtends. Beide evenementen zijn via livestreams te volgen. Er zal geen publiek bij aanwezig zijn.



Op zaterdag 21 maart vindt vanaf 18.00 uur de presentatie van de springpaardencollectie plaats via livestream. De presentatie van de dressuurpaarden is op zaterdag 28 maart vanaf 18.00 uur. Beide evenementen worden uitgezonden via www.oldenburger-pferde.com en op www.clipmyhorse.de. Bieden kan telefonisch of online.



Goedgekeurde hengst

In de veiling komt onder meer de Oldenburgs goedgekeurde Movie Star 29 (v. Morricone I) onder de hamer. Dit is een zoon van Toscana (v. Blue Hors Bently) die onder het zadel van Hubertus Schmidt Lichte Tour heeft gelopen. De collectie bestaat vooral uit drie- en vierjarige paarden.

Bekijk de collectie van de Oldenburger veiling hier.

Bron: Persbericht / Horses.nl