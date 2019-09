Online veiling 111: Emerald-veulen voor 11.500 euro naar Brazilië

Kannan’s Diamond vh Gouden Bit, een merrieveulen van Kannan uit de moederlijn van Jérôme Guery’s Papillon Z, blijft voor 10.500 euro in België. Ook Cinderella Optimus 111 Z blijft in België. Deze dochter van Chacoon Blue die J’Adore van het Schaeck (1,60 m. met Nicola Philippaerts) als grootmoeder heeft, werd afgeslagen voor 9.500 euro.

De ICSI rietjes van Chacco-Blue en de rietjes van Darco bleken ook geliefd bij de kopers. Deze werden verkocht voor een gemiddelde prijs van 3.800 euro/ICSI rietje van Chacco-Blue en 1.900 euro/3 rietjes van Darco.

Uit de collectie van 46 werden er 39 verkocht. Die verhuizen naar de VS, Oekraïne, Ierland, Brazilie, Italië, Duitsland, Groot Brittannië, Zweden, Frankrijk, Nederland en België.

Volledige collectie en resultaten

Bron: Horses.nl/FoalAuction111

