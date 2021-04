Overzicht in de zee aan onlineveilingen: Horse Auctions Europe

Online paardenveilingen waren er al voordat Covid-19 uitbrak, maar feit is dat de online verkoop van paarden exponentieel is gegroeid het afgelopen jaar. Er is een zee van veilingen ontstaan die bijna niet meer te overzien is. Meerdere keren per week zijn er veilingen van sportpaarden, veulens en embryo’s, maar wanneer en waar? Amazone en marketeer Wendy Scholten heeft www.horseauctions.eu gelanceerd om overzicht te bieden in de veilingwereld.

“Als marketeer van een aantal succesvolle veilingen maar ook als klant vind ik het buitengewoon interessant om te volgen hoe de veilingen gaan. Buitenlanders die niet naar Europa kunnen komen om paarden te zoeken, shoppen tegenwoordig volop achter de computer. Ik neem zelf ook vaak een kijkje en heb al meerdere online aankopen gedaan, maar het is amper bij te houden wanneer de veilingen zijn. Ik miste een platform waarop je alle belangrijke veilingen in Europa kan vinden. Deze is er nu dus en ik kan je zeggen, de lijst is lang! En dan moeten heel veel veilingen hun datum nog bekend maken”, vertelt Wendy Scholten.

Bron: Persbericht