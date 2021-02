Paarden voor de internationale sport te koop bij Excellent Dressage Sales

Liefhebbers van dressuurpaarden kunnen zich de komende weken verheugen op de lancering van de nieuwe collectie van de Excellent Dressage Sales. Vandaag publiceert het team van EDS de eerste zes paarden van de 2021-collectie.

De veiling wordt georganiseerd door de beste scouts van Nederland: Nico Witte, Tim Coomans, Joop van Uytert en Joep Schellekens.

Portugees kampioen Dancer Again

De eerste paarden die gepubliceerd worden zorgen meteen voor een hoge kwaliteitsstandaard van de collectie. Niet vaak komen paarden te koop die al zeer succesvol zijn op internationaal niveau. Maar het team van Excellent Dressage Sales wist enkele grote namen vast te leggen voor de veiling. Op Social Media is Dancer Again (v. Prestige VDL) al een regelrechte hit geworden. Hij liet bij de video opnames zien dat hij alles in huis heeft en voornamelijk uitblinkt in zijn fenomenale piaffe- en passage tour. Hij werd al gekroond tot Portugees kampioen in de Prix. St. George. Een opmerkelijke prestatie omdat Spaans-gefokte paarden in het kampioenschap de favorietenrol hebben.

Rijden voor medailles

Donna Ray (v. United) Foto: Excellent Dressage Sales

Nog zo’n internationale topper is de merrie Donna Ray (v. United) die succesvol is onder Lina Uzunhasan. De expressieve merrie heeft al zeer hoge scores op haar naam staan in de Young Rider-rubrieken. Met 10 internationale overwinningen op haar naam en maar liefst 40 keer een score van 70% of hoger, maakt Donna Ray een geweldige partner voor Junioren of Young Riders die mee willen rijden voor de medailles.

Eyecatchers

Excalibur (v. Fürst Romancier) Foto: Excellent Dressage Sales

Met Handretti (v. Andretti) en Excalibur (v. Fürst Romancier) bevat de collectie twee echte eyecatchers die allebei perfect opgeleid zijn. Handretti werd al eens Nederlands Kampioen in het Z2, loopt Lichte Tour en wordt klaargemaakt voor de overstap naar de Zware Tour. Excalibur haalde als jong paard een monsterscore van 90 punten in de Pavo Cup. Een paard met een bovengemiddelde kwaliteit die uitermate geschikt is voor een ruiter met ambitie.

Jonge talenten

Natuurlijk heeft het team ook enkele jonge toptalenten geselecteerd. Mike (v. Benicio) is één van deze toekomstbeloftes. Dit hoogbenige dressuurpaard beweegt met veel kracht en souplesse. Maar ook Jefferson (v. Jazz) is een paard voor de toekomst. Als zoon van geweldenaar Jazz zijn de verwachtingen van de vijfjarige ruin hooggespannen.

De komende weken publiceert Excellent Dressage Sales elke week enkele veilingpaarden. De veiling vindt op 27 maart online plaats. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het veilingkantoor om een afspraak te maken om de paarden te bezichtigen en uit te proberen.

Bekijk hier de veilingcollectie

Bron: Persbericht