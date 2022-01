Paardenveilingonline.com: De plaats om dit weekend je jonge springpaard aan te schaffen!

Paardenveilingonline.com trapt 2022 goed af met een veiling van jonge, talentvolle springpaarden. Ook nu is er weer een fantastische collectie samengesteld van drie- en vierjarige springtalenten. Allen zorgvuldig geselecteerd op kwaliteit en gezondheid. Wees er snel bij, want de veiling is al gaande en loopt af op zaterdag 29 januari vanaf 20.00 uur.

Topcollectie

Van het team van Paardenveiling.com weten we inmiddels dat ze keer op keer kwaliteit en talent voor de toekomst bieden. Ook nu is het team, onder leiding van Niels Mulder en Alwin Scholten, er weer in geslaagd om een topcollectie van 30 jonge, kwaliteitsvolle springpaarden samen te stellen. Bij alle paarden zijn de sportgenen verankerd in de moederlijn. We zien dan ook veel bewezen vaderdieren terug bij de paarden in de collectie, zoals Diamant de Semilly, Cornet Obolensky, I’m Special de Muze, Kannan GFE, Berlin en Numero Uno.

Registreren

Om mee te kunnen bieden in de veiling dient u zich eerst te registreren. Dat kan heel eenvoudig en gratis via de registratiepagina van Paardenveilingonline.com. De veiling loopt aanstaande zaterdag 29 januari, vanaf 20.00 uur ten einde. Wees er dus snel bij om kwaliteit en talent aan te schaffen voor een realistische prijs!

Uniek platform

Paardenveilingonline.com biedt fokkers een uniek platform om hun fokproducten te presenteren aan geïnteresseerde klanten vanuit de hele wereld. Het aantal landen breidt zich nog iedere veiling weer uit. “Ons doel is om kopers en fokkers op een toegankelijke en betaalbare manier samen te brengen. Op deze manier helpen we de fokkers met hun afzet en onze klanten aan een kwalitatief goed springpaard, veulen, fokmerrie of embryo. Dit tegen marktconforme en realistische prijzen.”

Alle paarden zijn zowel klinisch als röntgenologisch gekeurd (alle rapporten en röntgenfoto’s zijn online in te zien). Mocht u vragen hebben over de paarden, aarzel dan niet om contact op te nemen met het team van Paardenveilingonline!

