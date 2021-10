Paardenveilingonline.com is ‘the place to be’ dit weekend

Heb jij de fantastische collectie van de zesde veiling van dit jaar van Paardenveilingonline.com al gezien? Dit is dé kans om dit jaar nog een geweldig springveulen, embryo of ICSI merrie aan te schaffen voor de toekomst. Wees er snel bij; de veiling is geopend en loopt af op zaterdag 2 oktober vanaf 20.00 uur!

Topcollectie

Ook nu is het Niels Mulder en Alwin Scholten weer gelukt om een topcollectie samen te stellen. De 39 foktechnisch interessante veulens zijn allemaal de moeite waard om op te fokken voor de sport en fokkerij, een investering voor de toekomst! Daarnaast bestaat de collectie uit nog zeven beloftevolle embryo’s en de fantastische en bewezen fokmerrie Tinkabell 12 (v. Casco) die uitermate geschikt is voor ICSI/ET.

Investering voor de toekomst

Onder de embryo’s is een ingeplant embryo in de veiling van Carthago uit de Roosakker-stam. Dit toekomstige merrieveulen is een aanwinst voor de fokkerij en voor de sport. Verder zien we veulens van bewezen hengsten als Dominator Z, Verdi TN, Cornet Obolensky, Chacco Blue, Zirocco Blue VDL en Tangelo van de Zuuthoeve. De fokmerrie Tinkabell 12 heeft zich al bewezen in de fokkerij, maar sprong zelf maar liefst op het allerhoogste niveau onder andere onder het zadel van Rodrigo Pessoa.

Registreren

Om mee te kunnen bieden in de veiling dient u zich eerst te registreren. Dat kan heel eenvoudig en gratis via de registratiepagina van Paardenveilingonline.com. De veiling loopt af op zaterdag 2 oktober vanaf 20.00 uur. Wees er dus snel bij om kwaliteit en talent aan te schaffen voor een realistische prijs!

Uniek platform

Paardenveilingonline.com biedt fokkers een uniek platform om hun fokproducten te presenteren aan geïnteresseerde klanten vanuit de hele wereld. Het aantal landen breidt zich nog iedere veiling uit. “Ons doel is om fokkers en kopers op een toegankelijke en betaalbare manier samen te brengen. Op deze manier helpen we fokkers met hun afzet en onze klanten aan een kwalitatief goed springpaard, veulen, fokmerrie of embryo tegen marktconforme en realistische prijzen.”

Bekijk hier de gehele collectie van de zesde veiling.

Bron: Persbericht