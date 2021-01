Succesvolle veilingen van Paardenveilingonline.com krijgen vervolg in 2021

Niels Mulder en Alwin Scholten zijn de drijvende kracht achter het in 2020 opgerichte online platform Paardenveilingonline.com. Na drie zeer succesvolle edities van met veulens, embryo’s en fokmerries, waarin meer dan honderden kwaliteitsvolle springveulens wereldwijd verkocht werden, kwam Paardenveilingonline.com in november met een afsluitende veiling. In deze laatste veiling kwamen 27 twee- en driejarige fantastische gefokte kwaliteitsvolle springpaarden onder de virtuele hamer. Ook deze werden goed ontvangen door een breed publiek.

Paardenveilingonline.com zetten in 2021 hun succesvolle concept voort, kwaliteit voor realistische, marktconforme prijzen tegen lage kosten. Er staan maar liefst zeven veilingen op de planning dit jaar. De eerste is de “Young showjumpers & Embryos auction” van woensdag 20 tot en met zaterdag 23 januari.

Uniek platform

Mulder en Scholten blikken tevreden terug op de veilingen van Paardenveilingonline.com in 2020. “Het waren allemaal mooie veilingen, met kwaliteitsvolle paarden en voor ieder wat wils in de collectie. De embryo’s zijn voor realistische prijzen verkocht, prijs naar kwaliteit. Het grootste gedeelte van onze afzet ging naar het buitenland, maar er vertrokken er ook een heel aantal naar verschillende stallen in Nederland. Iedere veiling hebben we weer nieuwe klanten en nieuwe landen onder de bieders en kopers mogen verwelkomen. Dat is een hele mooie ontwikkeling. Landen waar onder andere naar verkocht is zijn: Canada, Frankrijk, Griekenland, Chili, maar ook naar de Verenigde Staten, Ierland, Polen, België, Duitsland en Zweden.

Paardenveilingonline.com biedt fokkers een uniek platform om hun fokproducten te presenteren aan geïnteresseerde klanten vanuit de hele wereld. “Ons doel is om fokkers en kopers op een toegankelijke en betaalbare manier samen te brengen. Op deze manier helpen we de fokkers met hun afzet en onze klanten aan een kwalitatief goed springpaard, veulen, fokmerrie of embryo tegen marktconforme en realistische prijzen.”

Jonge springpaarden en embryo’s

De eerste veiling van Paardenveilingonline.com in 2021 staat gepland voor eind januari. Op maandag 11 januari komt de collectie van deze veiling online, waarin 20 drie- en vierjarige springpaarden en vijf bevroren embryo’s geveild worden. Vanaf 20 januari 19.00 uur kan er geboden worden. De veiling loopt af op zaterdag 23 januari vanaf 20.00 uur.

In de collectie zijn zeer interessant gefokte en kwaliteitsvolle springpaarden opgenomen. Waaronder een driejarige hengst van Eldorado van de Zeshoek en een driejarige merrie van Diamant de Semilly. Ook bij de vierjarigen zien we bewezen hengsten terug zoals Comme il Faut en de op dit moment één van de populairste dekhengsten van Zangersheide; Aganix du Seigneur Z. De bevroren embryo’s zijn ook zeer interessant gefokt, zoals de combinatie Emerald x Plot Blue x Carthago en de combinatie Chacco Blue x Cento x Centauer Z.

Overige veilingen 2021

In 2021 organiseert Paardenveilingonline.com zeven veilingen.

20-23 januari Jonge springpaarden & embryo’s 24-27 februari Fokmerries & embryo’s 21-24 april Jonge springpaarden 23-26 juni Veulens & embryo’s 18-21 augustus Veulens & embryo’s 29 september-2 oktober Veulens & embryo’s 17-20 november Jonge springpaarden

Deelname aan de veiling

Bent u geïnteresseerd in het verkopen van uw veulen, embryo, fokmerrie of jonge springpaard in één van de edities van de veiling of heeft u vragen over de veiling? Klik dan hier.

Bron: Paardenveilingonline