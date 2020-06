Veilingtopper Top Secret PS Z voor 16.000 euro naar België

De eerste editie van Paardenveilingonline.com is succesvol afgesloten! Niels Mulder en Alwin Scholten selecteerden 23 veulens en vier embryo’s, deze kwamen gisteravond onder de digitale hamer. Tobago Z-zoon Top Secret PS Z liet de hoogste prijs noteren, hij kwam voor 16.000 euro in Belgische handen.

Realistisch

De organisatoren zijn heel tevreden over het resultaat van hun eerste editie. “Het was een succesvolle veiling”, trapt Scholten af. “Ons doel was om voor realistische prijzen veulens te verkopen, dat is gelukt. We hebben voor heel veel verschillende prijzen veulens en embryo’s verkocht, er was voor elk wat wils. De markt bepaalde de prijs en gemiddeld brachten de veulens en embryo’s 5.900 euro op. Ik denk dat dit een hele goede en marktconforme prijs is.”

Veel veulens naar het buitenland

Er was niet alleen veel interesse in Nederland, maar ook vanuit onder andere het Verenigd Koninkrijk. Vier veulens en embryo’s vertrekken overzees naar Groot-Brittanië, daarnaast werd er verkocht naar onder andere Polen, Duitsland, Italië en Amerika.

Top Secret PS Z veilingtopper

Na veilingtopper Top Secret PS Z, bracht een embryo de hoogste prijs op. Het bevroren embryo van Chacco-Blue uit een Mr. Blue merrie gaat voor 11.000 euro naar Amerika, dit embryo komt uit de directe moederlijn van onder andere de KWPN-goedgekeurde hengst Bustique. Het genetisch interessante merrieveulen Cleopatra Royal Z (v.Catoki) bracht 10.500 euro op, zij gaat naar België.

Vervolg

Deze editie van Paardenveilingonline.com krijgt een vervolg! De volgende veiling vindt plaats van 19 tot en met 22 augustus. De opzet van de tweede editie zal hetzelfde zijn als de eerste veiling. Het doel is wederom om fokproducten te verkopen voor realistische prijzen, waarbij de kosten laag worden gehouden. Maximaal betaalt de koper 500 euro veilingkosten. In augustus zullen wederom veulens en embryo’s in de collectie worden opgenomen, maar ook enkele fokmerries. “We merken dat daar tevens vraag naar is, ook vanuit het buitenland”, licht Mulder toe.

