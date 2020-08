Paardenveilingonline: Veelbelovende collectie veulens, fokmerries en embryo’s

Bent u op zoek naar een toekomstig toppaard? Dan is de tweede online veiling van Paardenveilingonline.com wat voor u! Paardenveilingonline.com komt, na een zeer succesvolle editie in juni van dit jaar, weer met een veelbelovende collectie veulens, fokmerries en embryo’s. Bieden is mogelijk vanaf vandaag! De veiling loopt af op zaterdag 22 augustus vanaf 20:00 uur.

“Uniek aan deze veiling is dat we zowel veulens van oudere hengsten als van jongere talenten aanbieden tegen lage kosten. Hierdoor is er voor elk wat wils”, aldus Alwin Scholten, mede-organisator van de veiling.

Calvaro Z, Cornet Obolensky en Diamant de Semilly

“Zo hebben we bijvoorbeeld C’est Nouvelle V&V Z, een nakomeling van topvererver Calvaro Z, Picobello, een afstammeling van Cornet Obolenksy en Winchester HTW die Diamant de Semilly als vader heeft. Bovendien hebben we twee veulens van Apardi en één van de Olympische hengst Emerald in de collectie, die die zelf een vooraanstaande Belgische prestatiestam vertegenwoordigt en hard aan de weg timmert als topvererver”.

Vijf embryo’s en vijf fokmerries

Naast 31 veulens worden er ook vijf embryo’s en vijf fokmerries geveild. “Ook hier zijn we erg trots op. Zo hebben we een embryo van Chacco Blue uit de Roosakker familie, moeder Goya (v. Kannan). Daarnaast hebben we een Kashmir van Schuttershof embryo uit de 1m55 merrie Centaura (v. Cento).

Als je zulke namen kan voorleggen, weet je natuurlijk dat je vrijwel zeker een topveulen gaat krijgen”, aldus Niels Mulder. Fokmerries van onder andere For Pleasure en Quidam de Revel maakt deze veelzijdige collectie absoluut de moeite waard!

Bieden kan vanaf nu hier! Registeren kan eenvoudig via deze link en is nodig om een bod uit te brengen. Neem bij vragen over de collectie of over de veiling zelf contact op met de organisatie, zij helpen je graag.

Bron: Paardenveilingonline.nl