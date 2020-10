Pablo Sino MB veilingtopper op Paardenveiling online

Zaterdagavond liep de derde en laatste editie van 2020 van de veulenveiling van Paardenveilingonline.com af. Net als in de twee vorige edities was er veel belangstelling uit het buitenland voor de fantastische springgefokte veulens, veelbelovende fokmerries en interessant gefokte embryo’s. Een gedeelte van de collectie blijft in Nederland.

De veilingen van Paardenveilingonline.com onderscheiden zich door zowel de kopers als de verkopers hoog in het vaandel te houden en lage prijzen te hanteren voor deelname en bij koop. Een veiling waar voor realistische prijzen fantastisch toekomstperspectief aangeschaft kan worden.

Duurste veulen

Zo’n 30 veulens kwamen onder de virtuele hamer. Pablo Sino MB was enorm in trek bij de kopers. Met €9500 was hij het duurste veulen. Het is een halfbroer van het internationale 1.50m-paard Calgary XI (v. Baloubet Jr.), de 1.45m-geklasseerde Heldorado (v. Eldorado van de Zeshoek) en Fursina VDM (v. Campbell VDL). Als vader staat de op internationaal 1.45m-niveau presterende El Barone 111 Z te boek. Pablo Sino MB vertrekt naar Ierland.

Groot-Brittannië

Paradiso (v. Hardrock) werd afgeslagen op €8500 en verhuist naar Groot-Brittannië. De moeder van Paradiso, Cequita, is de halfzus van meerdere internationale springpaarden, waaronder het internationale 1.60m paard Wellington M (v. Quidam de Revel). Vader Hardrock nam met Emanuel Andrade deel aan de Wereldruiterspelen en Olympische Spelen. Twee veulens wisselden van eigenaar voor €7500. Als eerste de veelbelovende Cornet’s Coconut R.T. Z. (v. Cornet Obolensky). Zijn moeder Amercan Dream W bracht al twee internationale nakomelingen, de op 1.45m-niveau succesvolle Skara Glen’s Signature (v. Andiamo) en de 1.45m-geklasseerde Accaletto Z (v. Andiamo). Hij vertrekt naar Ierland.

Potter SPS

Potter SPS (v. All Star 5) werd eveneens afgeslagen op €7500. Hij blijft in Nederland. De onder Denis Lynch springende Argentinus-zoon All Star 5 behoorde tot de beste en meest spraakmakende springpaarden ter wereld. Ze namen succesvol deel aan mondiale kampioenschappen zoals de WEG van Caen en droegen bij aan het teamgoud voor Ierland op het EK in 2017. Twee veulens gingen voor €7000. Het merrieveulen Penelope (v. H&M Chilli Willi) blijft in Nederland. Het hengstveulen Paparazzi (v. Chacfly) heeft een nieuwe Poolse eigenaar.

Interessante fokmerries

Twee interessante en veelbelovende fokmerries verruilden voor €9000 van eigenaar. De dochter van gouden Big Star, New Star W., vertrekt naar België. Zij is voor 2021 drachtig van Colorit Z. Lamose MB is een dochter van de Olympische hengst Cornet Obolensky. Voor 2021 is ze drachtig van Chopano VA. Lamose MB vertrekt naar de Verenigde Staten.

Ingeplante embryo’s in trek

In de veiling waren ook interessant gefokte embryo’s opgenomen, bevroren, maar ook ingeplante. De ingeplante embryo’s waren vooral in trek. Duurste was het embryo van Chacco Blue uit de merrie Kiss Me Z (v. Kannan GFE). Deze werd verkocht voor €10.500 naar de Verenigde Staten. Voor €10.000 verwisselde het ingeplante embryo van For Pleasure uit een Corland-moeder van eigenaar en gaat naar Groot-Brittannië.

Dankbaar

Met een gemiddelde prijs van ruim €5600,- over 41 items zijn organisatoren van Paardenveilingonline.com, Niels Mulder en Alwin Scholten, zeer tevreden. “In drie edities hebben we in totaal over de 100 veulens, embryo’s en fokmerries geveild, waarbij de veulens de boventoon voerden in onze collecties. Voor een online veiling is dat een enorm aantal. Een score van 100% verkoop is bijna niet te halen, maar wij zaten er heel dicht bij. Iedere veiling hebben we een goede collectie weten neer te zetten, met voor ieder wat wils en voor ieder budget iets aanwezig. De laatste veiling was natuurlijk laat in het jaar, maar ook nu was er weer veel vraag uit de markt. De fokkers wilden graag verkopen en de klanten wilden graag kopen. De buitenlandse interesse was groot met landen als Polen, België, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Ierland en Zweden. Ook naar Estland hebben we nu verkocht. Er zijn ook een een aantal in Nederland gebleven en naar (handels)stallen verkocht. We zijn de fokkers en klanten erg dankbaar voor hun vertrouwen in onze veiling.”

Veiling jonge springpaarden

Deze derde editie van de online veiling van Paardenveiling.com was de laatste dit jaar voor wat betreft de veulens. De organisatie van Paardenveilingonline.com zit echter niet stil en komt dit najaar met de eerste editie van de veiling van jonge springpaarden van twee en drie jaar oud. De eerste editie begint op woensdag 18 november en de veiling loopt af op zaterdag 21 november vanaf 20.00 uur. Om te kunnen bieden, vanaf 18 november, dient u zich eerst te registreren. Dat kan heel eenvoudig en gratis via de registratiepagina op de website van Paardenveilingonline.com.

Bent u geïnteresseerd in het verkopen van uw jonge springpaard in de volgende editie van de veiling of heeft u vragen over de veiling? Bel dan met Alwin Scholten (06-38161901) of Niels Mulder (06-30363893).

Bron: Persbericht