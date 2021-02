Paul Schockemöhle casht: 91.000 euro voor 4-jarige ruin, een naar Nederland

Op de vanavond afgesloten online veiling PS Online van Paul Schockemöhle kwamen elf jonge springpaarden onder de hamer. Vier daarvan brachten ruimschoots een halve ton op. Veilingtopper was In the Mood of Blue PS (I'm Special de Muze x Chacco-Blue). Deze vierjarige ruin gaat voor 91.000 euro naar België.