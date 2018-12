Pepper vd Bucxtale met 30.000 euro veilingtopper van ET Auction

De 3-jarige ruin Pepper vd Bucxtale (Chaman x Boris vh Kluizebos) was gisteren de veilingtopper van de jonge paardenveiling van de ET Auction. Op deze Belgische online veiling komen jonge springpaarden onder de hamer. De Chaman zoon ging voor 30.ooo euro naar een nieuwe eigenaar in België.

Het tweede duurste paard van deze online veiling was Quarambole (Quarz ASK x Concerto II), de merrie werd voor 26.000 euro verkocht en blijft ook in België.

Internationale belangstelling

Ook Kind of Magic (Kannan x Ukato) en Quinoa vd Bisschop (For Pleasure x Clinton) gingen voor iets meer dan 20.000 euro van de hand. Zij vertrokken ieder voor 22.000 naar een nieuwe stal. Met kopers en bieders uit o.a. Marokko, Australië, de Verenigde Staten en Colombia was er veel internationale belangstelling voor de veiling. Zo gaan er drie paarden naar Marokko, een naar Japan, een naar Colombia. Een van de paarden, de hengst Quint Horta (Mosito vh Hellehof x Parco) heeft de langste reis voor de boeg en vertrekt naar Australië.

Video Pepper vd Bucxtale

Bron: Horses.nl