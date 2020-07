Perfomance Plus maakt doorstart als onlineveiling

De Performance Plus-veiling is terug. De veiling die van 2004 tot en met 2008 werd georganiseerd door Reesink Horses komt terug als onlineveiling van 10 juli tot en met 13 juli. Niet alleen Reesink Horses brengt paarden in, maar ook MT-Stables (Marcel en Tamara van Manen), LvD Sporthorses (Linda van Doorn), Stal Wetzelaer (Peter Wetzelaer) en Leonie Bos.

Deze vier stallen, gespecialiseerd in jonge dressuurpaarden, kwamen met het idee om in deze tijd de veiling een doorstart te laten maken. Samen stelden ze een relatief kleine collectie van 16 jonge dressuurpaarden samen. Peter Wetzelaer stapte er meteen op in: “Ik had er wel oren naar. Ondertussen komt de handel wel weer wat op gang, maar het is nog niet zoals voorgaande jaren. Een onlineveiling stelt mensen, die misschien nu niet in de gelegenheid zijn om naar Nederland te komen, toch in staat te kopen. De paarden kunnen dan natuurlijk wel uitgeprobeerd worden door een tussenpersoon. Wat dat betreft is het net zoals een gewone veiling.”

‘Online veilen lijkt meer geaccepteerd’

Wetzelaer ziet dat onlineveilingen de laatste tijd veel beter geaccepteerd worden. “De coronacrisis heeft volgens mij een slinger gegeven aan de onlineveilingen. Je ziet overal dat de prijzen op onlineveilingen steeds meer in de buurt komen van fysieke veilingen. Dat was de voorgaande jaren nog lang niet overal zo.”

Mooie kleine collectie

Wat de prijzen betreft heeft Wetzelaer ook aardige verwachtingen van de Performance Plus onlineveiling: “Ik denk dat het een mooie collectie is geworden. We wilden het overzichtelijk houden voor de kopers en hebben daarom gekozen voor een relatief kleine collectie. Het gaat om kwaliteitsvolle, interessante 3- en 4-jarigen, een deel al gereden maar ook een aantal paarden die nog niet zadelmak zijn.”

Kwaliteit en aanleg

“Het zijn allemaal paarden waar wij voor 100% achter staan. Dressuurpaarden die van nature kwaliteit en aanleg tonen, fijne karakters hebben en paarden die interessant gefokt zijn. Waaronder Figo, de volle broer van de hengst For Donnerhall die ter dekking staat bij Deckstation Schöckemohle. Of de merrie Mulana, een 3-jarige merrie die net onder het zadel is, maar de ruiter een heel bijzonder gevoel geeft. Sportpaarden die aanleg en potentie voor de toekomst laten zien. McKenzy is daar een voorbeeld van, een ruin die afstamt van de hengst Governor en uit een bewezen (sport)stam komt. Ook Franz Ferdinand, de halfbroer van Vaderland, is echt een paard die veel aanleg toont voor de dressuursport.”

Bron: Persbericht